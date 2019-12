El mercado de pases en Unión paulatinamente va entrando en calor y, pese a que hay solo rumores, la danza de nombres se incrementará cada vez más. El entrenador Leonardo Madelón dejó una lista de prioridades como refuerzos, además de alguna que otra apuesta para potenciar.

Como viene la mano, todo pinta para que las novedades se extiendan más de la cuenta, atendiendo a la brecha que hay respecto al dólar, que sin dudas complica las negociaciones. Pero hay gestiones encaradas y será cuestión de esperar noticias. De todas maneras, paralelamente están los ofrecimientos, que se dan a cada momento.

Muchos son descartados y otros analizados. Justamente trascendió en las últimas horas que habría sido acercado el delantero Pablo Soda, quien debe regresar a Instituto tras su paso por Monagas de Venezuela, donde marcó siete goles en 27 partidos y de ganar la Copa de dicho país.

No es un apellido nuevo, ya que en instancias anteriores hubo sondeos, pero nada firme. Vale resaltar que viene de un importante trajín por Sudamérica: estuvo en Antofagasta (no marcó en 10 duelos) y Rangers de Chile (un tanto en 17 pleitos). No es un atacante goleador claramente, pero sí que puede dar opciones en todo el frente de ataque tirándose a jugar por las bandas.

A sus 25 años (21 octubre 1994) lleva disputados 118 partidos, con 17 goles. Hoy está entre los tantos que se pusieron sobre la mesa y será cuestión de ver si convence a la dirigencia y al propio entrenador, que dijo en su momento que pensaba más que nada en valores que lleguen para ser titulares.

De ser así, Soda no reuniría las pretensiones, aunque todavía no fue descartado. La idea del DT es contar con alguna cara nueva a partir del 3 de enero, cuando el plantel retome las tareas en el predio Casasol y días después viaje a Mar del Plata para afrontar la parte más exigente de la pretemporada.

Esto atendiendo a que la segunda participación en la Copa Sudamericana como único representante argentino del interior, es una de las grandes e importantes apuestas del año.