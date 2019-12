Héctor Fértoli, el volante ofensivo que estaría en la mira de Madelón

Antes de irse de vacaciones luego de un año histórico para Unión, debido a que en el final de la temporada anterior garantizó su boleto para jugar la Copa Sudamericana, Leonardo Madelón le elevó una lista de posibles refuerzos a la dirigencia.

En los últimos mercados de pases los dirigentes hicieron un gran esfuerzo para complacer al DT, y es así que en el verano pasado llegó Maximiliano Cuadra, quien no rindió en la medida de lo esperado, mientras que en el de invierno arribaron Walter Bou, Juan Ignacio Cavallaro y Gabriel Carabajal, de quienes se espera mucho más.

De los nombres que apuntó Madelón se desprenden un buen número de jugadores que pasaron por la institución, más allá que sus regresos se tornan como hartos complicados debido a sus actualidades futbolísticas y a sus importantes contratos.

Ellos son Mauricio Martínez, quien tuvo participación en los últimos partidos de Racing y habrá que ver si ingresa en los planes del nuevo DT Sebastián Beccacece, Mauro Pittón que figura en una nómina de prescindibles en San Lorenzo e Ignacio Malcorra quien viene de jugar en Pumas de México.

De esa lista también trascendieron nombres como los defensores Lionel Galeano (Aldosivi), Lucas Villalba (Aldosivi) y el volante Jorge Ortiz (Tigre). Sin embargo, también habría una serie de jugadores importantes que no son tenidos en cuenta en sus actuales clubes.

Uno de ellos es Héctor Fértoli, quien en algún momento estuvo en el radar de Colón pero luego se fue a San Lorenzo de Almagro, que hizo una mejor propuesta para quedarse con su ficha.

El Rayo no es tenido en cuenta por el entrenador Diego Monarriz, quien fue confirmado en su puesto tras la victoria de Marcelo Tinelli en las elecciones del Ciclón, y figura en una nómina de jugadores prescindibles y negociables.

Fértoli nació el 3 de diciembre de 1994 en El Trébol. Arrancó su carrera profesional en Newell's, donde debutó en un clásico frente a Rosario Central en 2016, mientras que dos partidos más tarde anotó su primer tanto en la victoria 1-0 ante Huracán.

En enero de este año fue transferido a San Lorenzo en 1.600.000 dólares, pero al no tener lugar en el equipo estaría buscando una nueva alternativa para su carrera. Vale recordar que el Ciclón le debe dinero a Unión por los pases de Mauro y Bruno Pittón, lugar desde donde se podría activar la negociación.

El volante ofensivo jugó 61 partidos con la camiseta de Newell's y convirtió 11 goles, mientras que en San Lorenzo durante el último año solamente acumuló 16 partidos, y no convirtió tantos.