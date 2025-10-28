Uno Santa Fe | Unión | Unión

El polémico Fernando Espinoza dirigirá el partido entre Unión y Newell's

Este martes, se dieron a conocer los árbitros de la 14° fecha del Torneo Clausura. A Unión lo dirigirá Fernando Espinoza

28 de octubre 2025 · 22:32hs
Fernando Espinoza será el árbitro del partido entre Unión y Newells.

Fernando Espinoza será el árbitro del partido entre Unión y Newell's.

El próximo viernes a las 21.15 Unión visitará a Newell's por la 14° fecha del Torneo Clausura. Y dicho encuentro, contará con el arbitraje del siempre polémico Fernando Espinoza.

A Espinoza, lo acompañarán, como asistente 1 Javier Uziga, como asistente 2 estará Juan Del Fueyo, mientras que el cuarto árbitro será Jorge Tem. A cargo del VAR estará Germán Delfino y del AVAR Julio Fernández.

LEER MÁS: Unión, expectante: cómo se encuentra Estigarribia de su lesión

La última vez que Espinoza dirigió al elenco rojiblanco, fue por la 1° fecha del Torneo Clausura, cuando en el 15 de Abril Unión superó 1-0 a Estudiantes con gol de Mauricio Martínez.

Los árbitros de la 14° fecha en la que Unión visita a Newell's

Viernes 31 de octubre

19 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

21.15 Newell's – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Germán Delfino

AVAR: Julio Fernandez

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Comesaña

16 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenszi

17 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

20 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2 de noviembre

16 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Daiana Milone

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Erik Grunmann

20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

19 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Sebastian Habib

21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

Unión Fernando Espinosa Newell´s
