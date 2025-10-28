El polémico Fernando Espinoza dirigirá el partido entre Unión y Newell's

El próximo viernes a las 21.15 Unión visitará a Newell's por la 14° fecha del Torneo Clausura. Y dicho encuentro, contará con el arbitraje del siempre polémico Fernando Espinoza.
A Espinoza, lo acompañarán, como asistente 1 Javier Uziga, como asistente 2 estará Juan Del Fueyo, mientras que el cuarto árbitro será Jorge Tem. A cargo del VAR estará Germán Delfino y del AVAR Julio Fernández.
La última vez que Espinoza dirigió al elenco rojiblanco, fue por la 1° fecha del Torneo Clausura, cuando en el 15 de Abril Unión superó 1-0 a Estudiantes con gol de Mauricio Martínez.
Los árbitros de la 14° fecha en la que Unión visita a Newell's
Viernes 31 de octubre
19 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell's – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernandez
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 1° de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenszi
17 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
20 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Sebastian Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura