Castro: "El responsable de lo que le ocurre a Unión es el que votó a esta dirigencia"

"Es crónica de una muerte anunciada, lo dije antes y durante la campaña, con todo el dolor que eso me trajo. Me destrataron, quería mostrarle al hincha de Unión, al votante de Spahn no podían transitar el fútbol profesional", apuntó de movida.

Y luego, apuntó: "Al dirigente la realidad se las hace ver el votante de Spahn, no supieron hacer un cambio con gente preparada. Todo lo que proponía Simonutti era llevar a Unión a un lugar importante. Iba a ser su asesor y su fiscal si no cumplía con lo que prometía. Vi donde entrenaban, la pensión. El día que votamos le dije a Leo, perdimos. Daba pena verlo, humedad, cosas tiradas. Y la gente decidió eso. Era evidente lo que pasaba con el técnico, con chicos sin pertenencia, la hinchada que no exige. Me quedé con una sensación amarga porque fueron muy poco inteligentes. No quisieron probar".

Pepe también dijo que "no creyeron nada de lo que decíamos. No lo voy a perdonar. Esto se veía venir, que no se hagan los violentos, se esconden y son los culpables. El votante de Spahn o de MM, es una ecuación muy fácil. En el único lugar que me destrataron, no todos, es ahí en Unión".

Cuando le preguntaron si tuvo un contacto con algún dirigente, no dudó en decir que "lo primero que no vieron era todo lo que atrasaba con Munúa. Se podían corregir cosas, a mí me enfrentaron con Madelón y yo nunca tuve nada. Gerentes deportivos que los pusieron con la mano y se fueron. Soportaron que le dijeran soperos, es imposible no tener un representante en AFA, hace rato vienen haciendo mal las cosas".

En referencia al salto de calidad, Castro subrayó que "aprendí a querer a Gugnali, que era de otro riñón. Era el rebelde de la escuela de Sabella, con cosas muy positivas. Tiene capacidad para generar pertenencia en los chicos. Había una maqueta del estadio, donde los chicos se instalan, un hotel pensión, todo lo pensamos y la gente decidió otra cosa. Trajeron jugadores en los últimos mercados que no jugaron".

Para después, sostener: "No vieron algo que era algo sencillo con solamente probar. En el único lugar que me destrataron es en Unión, hice mucho por el club, cuando Zucarelli vino, se pudo revertir con el apoyo de la gente, con otra mirada. Seguramente cuando lo rescató Spahn estaba mal, pero el pibe tiene que tener otra visión".

Castro también apuntó que "esa manga del 89 está desinflada, no se potenció el club, no valoraron a jugadores como Humoller, Altamirano, a mí en Argentinos me hicieron un homenaje. Acá en Unión se quieren ir como Machuca. Los chicos no se revelan. El responsable de lo que le ocurre a Unión es el que votó a esta dirigencia. Llegar colgado y que se vaya Colón es una locura, conformarse con poco".

En la parte final, soslayó que "el peso lo tiene más Colón que Unión. El morbo es que Belgrano pierde con Tigre, decían en Capital del equipo de Massa. Ahora tiene que limpiar la cara y recibe a Unión. Colón recibe a Talleres perdió capacidad goleadora, si hace bien las cosas, le puede ganar. La última fecha van a decir, jugamos con Tigre".