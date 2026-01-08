Unión vuelve a ceder a préstamo al defensor Gastón Arturia

La dirigencia de Unión definió el préstamo del zaguero Gastón Arturia, quien se convirtió en refuerzo de Sarmiento

Gastón Arturia no vuelve a Unión y es refuerzo de Sarmiento.

En enero de 2025, Unión anunciaba la contratación del defensor Gastón Arturia. La institución rojiblanca a dquiría el 60% de la ficha del jugador, quien firmaba contrato con el Tate hasta diciembre del 2027.

Sin embargo, el Kily González no lo tuvo en cuenta , dado que en el primer semestre del año pasado, Arturia solo fue al banco en siete partidos, seis de ellos en el Torneo Clausura y el restante en Copa Sudamericana.

Pero no logró debutar con la camiseta rojiblanca. Por ello, en junio de 2025, la dirigencia tatengue lo terminó cediendo a préstamo a Orense de Ecuador, en donde disputó 21 encuentros, teniendo continuidad.

Pero al finalizar el vínculo con el elenco ecuatoriano, Arturia de 26 años, debía regresar a Unión, en donde no sería tenido en cuenta. Por ello, el jugador no se sumó a la pretemporada, esperando alguna oferta.

Y finalmente, este jueves se terminó resolviendo el futuro del defensor. Ya que la dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con sus pares de Sarmiento para negociar un préstamo por un año, convirtiéndose Arturia en refuerzo del Kiwi.