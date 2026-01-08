En enero de 2025, Unión anunciaba la contratación del defensor Gastón Arturia. La institución rojiblanca adquiría el 60% de la ficha del jugador, quien firmaba contrato con el Tate hasta diciembre del 2027.
Unión vuelve a ceder a préstamo al defensor Gastón Arturia
La dirigencia de Unión definió el préstamo del zaguero Gastón Arturia, quien se convirtió en refuerzo de Sarmiento
Por Ovación
Gastón Arturia jugará en Sarmiento
Sin embargo, el Kily González no lo tuvo en cuenta, dado que en el primer semestre del año pasado, Arturia solo fue al banco en siete partidos, seis de ellos en el Torneo Clausura y el restante en Copa Sudamericana.
Pero no logró debutar con la camiseta rojiblanca. Por ello, en junio de 2025, la dirigencia tatengue lo terminó cediendo a préstamo a Orense de Ecuador, en donde disputó 21 encuentros, teniendo continuidad.
Pero al finalizar el vínculo con el elenco ecuatoriano, Arturia de 26 años, debía regresar a Unión, en donde no sería tenido en cuenta. Por ello, el jugador no se sumó a la pretemporada, esperando alguna oferta.
Y finalmente, este jueves se terminó resolviendo el futuro del defensor. Ya que la dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con sus pares de Sarmiento para negociar un préstamo por un año, convirtiéndose Arturia en refuerzo del Kiwi.