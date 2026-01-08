Matías Mansilla se suma a Unión: El arquero se hace la revisión médica y firma contrato

Matías Mansilla está en Santa Fe y este jueves se someterá a la revisión médica y posterior firma de contrato para ser refuerzo de Unión

El entrenador de Unión Leonardo Madelón lo pidió y lo tiene. En las últimas horas del miércoles, Matías Mansilla llegó a a Santa Fe y este jueves se someterá a la revisión médica y posterior firma de contrato.

El arquero llega a préstamo por una temporada con cargo y opción de compra, para reemplazar a Matías Tagliamonte quien retornó a Racing.

Así las cosas, Unión suma a un arquero de experiencia, que fue campeón dos veces Estudiantes y que obviamente llega para ser titular. Además, Madelón conoce de su paso por Central Córdoba.

De esta manera, Mansilla se suma a los entrenamientos y será uno de los integrantes de la delegación rojiblanca que el sábado viajará a Buenos Aires para el domingo llegar a Uruguay, en donde disputará la Serie Río de la Plata

Los otros dos arqueros que estarán entrenando con el plantel de Primera División son Federico Gomes Gerth y Lucas Meuli, quienes pelearán por un lugar en el banco de relevos.