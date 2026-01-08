Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

La Liga Nacional de Vóley Femenino (LNVF) se jugará del 17 al 28 de febrero en Mendoza con la participación de 16 equipos y la presencia de Unión de Santa Fe

Cada vez falta menos para una nueva temporada de las Ligas Nacionales organizadas por la Federación del Voleibol Argentino . La Liga Nacional de Voleibol Femenina, que en 2025 tuvo sede en San Francisco, Córdoba, en esta oportunidad se realizará en la ciudad de Mendoza, del 17 al 28 de febrero de 2026 . Dicha Liga tiene 16 equipos clasificados, uno de ellos es Unión y otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

Se acerca la segunda edición de la Liga Nacional de Voleibol Femenina, que tendrá lugar en Mendoza, del 17 al 28 de febrero de 2026. Cabe aclarar que otorgará ascensos para la LAF 2027. En esta oportunidad, el torneo contará con la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Habrá alineaciones de Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Córdoba, Misiones, Formosa y Salta.

Los equipos que participarán son Unión de Santa Fe, San José de Entre Ríos, Tucumán de Gimnasia, Universitario de Córdoba, Ciudad de Nieva de Jujuy, Glorias de Buenos Aires, Almafuerte de Córdoba, Gimnasia y Tiro de Salta, CGSM Pacífico de Mendoza, Regatas de Mendoza, San Martín de Mendoza, Brujas de Misiones, Banco Provincial de Santa Fe, Monteros Vóley de Tucumán, San Martín de Formosa y la selección Argentina.

En cuanto a Unión de Santa Fe, con el respaldo de la comisión directiva central y el apoyo de la subcomisión de vóley, entre lo que es posible identificar a Andrés Valenti, el entrenador principal es Rodrigo Vera, quien estará acompañado por Mariano Tejedor y Alan Biaggioni como asistentes, mientras que Genaro Pezoa es el preparador físico.

image El plantel de Unión de Santa Fe se prepara con todo para jugar la competencia nacional.

El entrenador Rodrigo Vera le dijo a UNO Santa Fe que "las expectativas son bastante altas. La temporada anterior el club obtuvo un excelente quinto lugar, que no es cosa menor, y siempre año a año, Unión, que es un club tan grande acá en la provincia de Santa Fe, te demanda siempre aspirar a algo más, a tratar de superar los logros anteriores, entonces no te permite relajarte si bien somos conscientes de que esta liga va a ser muy dura porque hay equipos que se reforzaron muy bien estuvimos mirando el mercado de jugadoras cómo se fue moviendo qué jugadora fue para tal club y demás entonces consideramos que va a estar muy pareja no hay un candidato".

En el mismo sentido afirmó que "Si bien es un trabajo duro, entrenamiento a entrenamiento, semana a semana, preparativos previos con amistosos, ir moviendo las piezas, moviendo el equipo, viendo la funcionabilidad del equipo que se ensambló para esta temporada. Entonces vamos a tratar de dejar bien alto al club, pero siempre con los pies sobre la tierra, que es deporte, que todos se prepararon de la mejor manera para esta liga, porque la verdad que así como nosotros tenemos alta expectativa, consideramos que los otros clubes deben tener las mismas y parámetros muy altos. Así que la verdad que trataremos de dejar al club en lo más alto".

En relación a como viene la preparación, el DT tatengue aseguró que "la verdad que fue un trabajo bastante minucioso, arduo y duro, más allá de las jugadoras del club que están afrontando lo que es el proceso de la liga y peleando un lugar para poder estar, más allá de las chicas que vinieron a aportar su granito de arena, las jugadores afuera que son las incorporaciones". Es un trabajo arduo el afrontado ya que "comenzó alrededor de agosto más o menos, con tipos de sondeos, mirar jugadoras de los puestos específicos, que es lo que consideramos que le van a dar el salto de calidad a la institución. y además que en simultáneo en el verano se juegan las tres competencias es decir, la Liga Federal, la Liga Nacional de Vóley que es la que va a afrontar Unión y la Liga Argentina que es la A1 en donde el mercado de jugadoras, de pases se movió mucho a mi parecer".

image Las chicas de Unión jugarán este fin de semana una serie de amistosos con Banco y Villa Dora.

Vera comentó que "ahora dentro del fin de semana del 10 y el 11 de enero tenemos nuestros primeros amistosos, iremos a mover a todo el equipo, no tanto buscando resultados, sí que se mueva todo lo que es el equipo para ir encontrando el equipo ideal para llegar a la liga. Así que las sensaciones siempre van a ser las mejores, esperamos hacer una liga prolija, excelente, tratar de dejar a la institución un poco más arriba que la temporada anterior, pero siempre con el sueño intacto de querer ascender. Así que la verdad que estamos contentos con el plantel que se armó".

"En cuanto al análisis de las zonas, la verdad que con el cuerpo técnico nos pusimos a analizar. Consideramos que la nuestra es una de las más fuertes. Tenemos al último campeón de la Liga Federal, que es el anfitrión de esta liga, el local, que es San Martín del Pacífico. También está Glorias de Buenos Aires, que tienen un buen entrenador, que es el Negro Silva. viene de dirigir CEF 5 de La Rioja, tanto en femenino que salió campeón la temporada anterior, viene de jugar una final en A1 con CEF 5 de La Rioja en masculino, así que tiene mucha experiencia y consideramos que el ensamblado de su plantel va a estar fuerte. Después está San Martín de Formosa, Monteros de Tucumán, uno de Jujuy, pero la verdad que es una zona dura y como te dije nosotros iremos entrenamiento a entrenamiento, y afrontando los amistosos semana a semana" destacó el responsable técnico de la escuadra de la avenida López y Planes.