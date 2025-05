Pipo Desvaux: "El cambio es urgente para el futuro de Unión"

A pocos días de las elecciones, Pipo comenzó contando que “arranqué como director deportivo en una de las agrupaciones, donde se me fue abriendo la posibilidad de ser candidato a presidente. Yo solo quería que hubiera consenso, y cuando me comunicaron que podía ser la opción, me sentí preparado para asumir el desafío”.

“Unión necesita un cambio profundo”

Desvaux es claro en sus intenciones. “Mi propuesta no se trata de un cambio solo por cambiar, sino de una mejora profunda en la gestión”, señaló. Según su visión, los últimos 15 años de gestión bajo la presidencia de Luis Spahn no se lograron los objetivos de crecimiento que el club necesita. “El proceso actual está agotado. Hay promesas incumplidas, como el predio o la cancha, y una serie de compromisos que nunca se cumplieron. La gente está perdiendo la paciencia”, expresó con firmeza.

En cuanto a los problemas económicos y la falta de transparencia en la gestión, Desvaux fue categórico. “Los balances nunca fueron aprobados, y lo que es aún más grave, la AFA exige que se aprueben. No sabemos realmente cuánto se le debe a la familia del presidente, y esa falta de información es un punto crítico. Hoy, los socios no pueden seguir siendo ignorados”, aseguró.

“El club necesita una gestión profesional y autosustentable”

Desvaux también destacó la importancia de una gestión que permita a Unión ser autosustentable. “Unión necesita una estructura de gestión profesional, una planificación que vaya más allá de la urgencia del día a día. Queremos ir por un predio que permita al club crecer no solo a nivel infraestructura, sino también en su proceso formativo”, explicó.

Además, dejó claro que no está dispuesto a prometer lo que no se pueda cumplir. “El oficialismo va a anunciar la compra de un predio más grande de Santa Fe, pero la gente ya no les cree. Ya lo prometieron tantas veces y no lo cumplieron. Nosotros venimos a ofrecer algo diferente, algo creíble”, remarcó.

“El fútbol tiene que ser la prioridad”

Otro de los puntos claves de la charla fue la actualidad del equipo de fútbol. Con el equipo peleando por evitar el descenso y jugando la Copa Sudamericana, Desvaux reconoció que la situación es preocupante, pero dejó claro que la prioridad debe ser la competencia local. “El fútbol de Unión hoy está en una situación límite. Hay que priorizar la permanencia en Primera. Nos preocupa que, tras tanto dinero invertido, los resultados no se estén viendo. Si llegamos a la presidencia, tomaremos medidas para que el equipo salga de esta situación”.

En cuanto a la llegada de Madelón, Desvaux destacó la importancia de la experiencia del técnico en momentos difíciles. “Leo es la persona indicada para este momento, pero hay que analizar los últimos 15 años. Nos acostumbramos a clasificar a la Copa y después pelear el descenso. Eso no es un proyecto serio, no es el camino que debe seguir un club como Unión”, opinó.

“Unión necesita unidad”

Uno de los puntos más importantes en la campaña de Desvaux es la unidad entre las distintas agrupaciones opositoras. “Hoy somos Encuentro Unionista, una unión de diferentes agrupaciones que se han sumado con la idea de poner a Unión por encima de todo. Es un cambio que no solo involucra a los dirigentes, sino también a los socios, a todos los que sentimos que el club necesita un rumbo distinto”, afirmó.

El candidato aseguró que su lista se caracterizará por una renovación tanto en la edad como en la forma de hacer las cosas, pero también incluirá la experiencia de personas con un profundo conocimiento del club. “Va a ser una lista mixta, con gente nueva y con experiencia, que realmente conozca la historia del club y las necesidades actuales”, sostuvo.

“Es el momento del cambio”

En cuanto al tema del padrón de socios, Desvaux destacó que están trabajando en depurarlo para que todos los socios habilitados para votar puedan hacerlo sin inconvenientes. “Sabemos que hay socios que nunca votaron, pero que ahora quieren hacerlo. Hay un sentimiento de cambio que atraviesa a todas las edades. Y la verdad es que este es el momento para dar ese salto hacia adelante”, dijo.

Desvaux también dejó claro que no permitirá que la oposición se divida, como ocurrió en elecciones pasadas, lo que facilitó la victoria de Spahn. “Tenemos que estar unidos. Si no lo estamos, corremos el riesgo de que el oficialismo se quede en el poder. La unidad es fundamental para que el cambio sea posible”.

“Queremos que Unión crezca”

Para cerrar la entrevista, Desvaux lanzó un mensaje claro a los socios de Unión: “Unión está estancado, no ha crecido ni institucionalmente ni futbolísticamente. Nosotros venimos a proponer un cambio serio, profesional, y sobre todo, a pensar en grande. Queremos que Unión vuelva a ser el club que todos soñamos, y sabemos que ese cambio solo es posible con el apoyo de todos”.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Héctor “Pipo” Desvaux promete un proyecto de cambio profundo y una gestión transparente que apunte al crecimiento de Unión en todos los aspectos, tanto deportivos como institucionales.