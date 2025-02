Pipo Desvaux lanzó su candidatura: "La marca de Unión está devaluada"

En el inicio de su conferencia de prensa sostuvo que "pocas veces me aplaudieron tanto, agradecer a todos los que vinieron, a los integrantes de cada una de las agrupaciones que nos permitieron llegar a la unidad. Estoy extremadamente contento, soy hincha de Unión desde muy chiquito, los valores que me dio el club, lo que me permitió desarrollar como persona. En el fútbol había que tomar decisiones rápido".

Más adelante expuso que "tuve la dicha de jugar en Primera con el equipo del cual soy hincha, fui bendecido por Dios, somos pocos los que tuvimos esa chance. Defender al equipo en la gran final para no ir a una categoría de más abajo, estoy agradecido. Al ubicarse en ese partido si esos jugadores no ganaba como lo hizo, salvándolo de muchas cosas raras".

Pipo también dijo que "hay mucha gente que dice que es de Unión y no es Unión, me recibí de Ingeniero Industrial jugando al fútbol, siempre mi padre anduvo bien económicamente, fui de ponerme metas, y planifica sin talento pero desarrollando habilidades para suplantar otras cosas".

Mucha firmeza en su discurso

"Me recibí también de Director Técnico, hice cursos al ser empresario gastronómico, lo tengo que tirar arriba de la mesa, eso es parte del amor y la profesionalidad que tendré que poner a un cargo tan importante. Recorriendo el club, estar en los detalles, hay muy poca presencia en el club, es imposible mejorarlo sin presencia", subrayó.

Para después acotar: "Al socio se le prometió muchas cosas, palcos y nos los tiene, genera desconfianza, referentes que se alejaron, quisiera ser ese presidente que ante un resultado negativo lo enfrente, hace poco hubo una inhibición que pagamos el doble. Quiero desterrar eso de que se necesita billetera para manejar un club. Lo único que hace es no gestionar. Es un mal que nos hicieron creer desde hace mucho tiempo".

El exdefensor de la entidad también dijo que "quiero dedicarle tiempo y que Unión crezca, en estos años se mejoraron algunas cosas, 15 años es mucho, hoy tienen dos predios, somos el único club de Primera sin predio, tenernos pisados para que no crezca. Si lo logra no hay que recurrir a la billetera".

Su campaña para convencer al hincha de Unión

"El predio es uno de los puntos fuertes que queremos gestionar, lo que viene es impresionante, en el mejor lugar de Santa Fe, tenemos gente detrás de ese proyecto que está capacitada para llevarla adelante. No estoy solo, hablé mucho en primera persona, el hincha que me conoce sabe que lo que digo lo intento cumplir. El que no me conoce preguntará qué hará el Pelado. Tengo 60/70 día para convencer que Unión tiene y debe ser más grande. La marca Unión no está valorizada como debería ser".

En otro tramo de su alocución subrayó que "un día me crucé con Leo Biaggini, gran unionista, iba a ser Director Deportiva, jugué al fútbol y fui capitán. Hubo gestiones donde se plantearon otra cosa. Guille Sabena es una persona espectacular, cualquier agrupación quiere lo mismo, tienen los mismos puntos. Fuimos sinceros entre nosotros, se sumaron varios más. Hay que hacerlo más grande a Unión. A Marcelo Martín, Leo Simonutti y Carlos Ghisolfo les quiero agradecer, porque lucharon en las elecciones anteriores, cada uno por su lado".

Para finalmente, completar: "Entendieron una situación importante, la calle pedía la unidad, entendieron que había que pasar a integrar otro lugar, nadie quedará de lado, tienen mucho de lo que nosotros no tenemos. Serán fuente de consulta, exitosa, que sumarán. Tengo mi decisión, pensamos en los mismos objetivos y metas".