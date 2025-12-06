Por qué Madelón sumó a Vazzoler a su cuerpo técnico en Unión

Unión comunicó la llegada de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico de Leo Madelón. En qué se basa su incorporación y qué le puede aportar.

La reciente confirmación de Nicolás Vazzoler como nuevo ayudante de campo de Leonardo Madelón no es una decisión aislada ni meramente coyuntural. Detrás de su llegada al cuerpo técnico principal hay una lectura estratégica de la dirigencia y del propio entrenador de Unión , orientada a potenciar la cantera y a consolidar un puente más directo entre las divisiones juveniles y el plantel profesional.

Vazzoler, quien venía desempeñándose con éxito como director técnico de la Reserva tatengue, acumula un recorrido que lo posicionó naturalmente para este salto. Durante los últimos años, condujo a la categoría con resultados sostenidos, pero sobre todo con una identidad clara de trabajo: equipos ordenados, intensos, con funcionamiento definido y una fuerte participación de jugadores surgidos de las inferiores.

Su labor, además, se complementó con el aporte de su hermano, Francisco Vazzoler, lo que generó una estructura integral de seguimiento y formación de juveniles.

Su figura tomó aún más relevancia cuando debió asumir como entrenador interino del primer equipo tras la salida de Cristian González y antes de la llegada de Madelón. Aunque los resultados no lo acompañaron, dejó una impresión positiva puertas adentro. Los referentes del plantel valoraron especialmente su claridad para comunicar, su manejo del grupo y el orden táctico que intentó imprimir en muy pocos días.

De hecho, más de uno en el vestuario deslizó que estaba “bien plantado”, una frase que resume la imagen que dejó en ese breve período.

El puente Vazzoler, lo que pensó Madelón

La decisión de sumarlo ahora como primer asistente tras la salida de Federico Mociulsky responde no solo a su capacidad profesional, sino también a una intención explícita del club: promover una mayor participación de los jóvenes en la próxima temporada. Durante el segundo semestre, las urgencias deportivas recortaron ese espacio y solo dos nombres lograron tener algún tipo de presencia. Santiago Grella sumó minutos en el partido ante Central Córdoba —en la caída 3-1 en Santiago del Estero—, mientras que Misael Aguirre integró varias convocatorias sin llegar a debutar.

Con Vazzoler en el día a día del plantel profesional, Unión busca acelerar la transición de una camada que viene pidiendo pista. Su conocimiento profundo de los juveniles, sumado a la confianza que generó entre los mayores, lo vuelven un nexo ideal para sincronizar la búsqueda competitiva con el fortalecimiento del proyecto formativo.

La apuesta, en definitiva, no solo pasa por reforzar el cuerpo técnico, sino por consolidar un modelo que contemple a la cantera como un recurso determinante. Y en ese camino, la figura de Nicolás Vazzoler aparece como una pieza clave para lo que se viene en el 15 de Abril.