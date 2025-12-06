Uno Santa Fe | Unión | Unión

Por qué Madelón sumó a Vazzoler a su cuerpo técnico en Unión

Unión comunicó la llegada de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico de Leo Madelón. En qué se basa su incorporación y qué le puede aportar.

Ovación

Por Ovación

6 de diciembre 2025 · 09:53hs
Por qué Madelón sumó a Vazzoler a su cuerpo técnico en Unión

UNO Santa Fe | José Busiemi

La reciente confirmación de Nicolás Vazzoler como nuevo ayudante de campo de Leonardo Madelón no es una decisión aislada ni meramente coyuntural. Detrás de su llegada al cuerpo técnico principal hay una lectura estratégica de la dirigencia y del propio entrenador de Unión, orientada a potenciar la cantera y a consolidar un puente más directo entre las divisiones juveniles y el plantel profesional.

El gran trabajo de Vazzoler en Unión

Vazzoler, quien venía desempeñándose con éxito como director técnico de la Reserva tatengue, acumula un recorrido que lo posicionó naturalmente para este salto. Durante los últimos años, condujo a la categoría con resultados sostenidos, pero sobre todo con una identidad clara de trabajo: equipos ordenados, intensos, con funcionamiento definido y una fuerte participación de jugadores surgidos de las inferiores.

LEER MÁS: Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Su labor, además, se complementó con el aporte de su hermano, Francisco Vazzoler, lo que generó una estructura integral de seguimiento y formación de juveniles.

Su figura tomó aún más relevancia cuando debió asumir como entrenador interino del primer equipo tras la salida de Cristian González y antes de la llegada de Madelón. Aunque los resultados no lo acompañaron, dejó una impresión positiva puertas adentro. Los referentes del plantel valoraron especialmente su claridad para comunicar, su manejo del grupo y el orden táctico que intentó imprimir en muy pocos días.

De hecho, más de uno en el vestuario deslizó que estaba “bien plantado”, una frase que resume la imagen que dejó en ese breve período.

El puente Vazzoler, lo que pensó Madelón

La decisión de sumarlo ahora como primer asistente tras la salida de Federico Mociulsky responde no solo a su capacidad profesional, sino también a una intención explícita del club: promover una mayor participación de los jóvenes en la próxima temporada. Durante el segundo semestre, las urgencias deportivas recortaron ese espacio y solo dos nombres lograron tener algún tipo de presencia. Santiago Grella sumó minutos en el partido ante Central Córdoba —en la caída 3-1 en Santiago del Estero—, mientras que Misael Aguirre integró varias convocatorias sin llegar a debutar.

LEER MÁS: Madelón le bajó el pulgar a Corvalán para el Unión 2026

Con Vazzoler en el día a día del plantel profesional, Unión busca acelerar la transición de una camada que viene pidiendo pista. Su conocimiento profundo de los juveniles, sumado a la confianza que generó entre los mayores, lo vuelven un nexo ideal para sincronizar la búsqueda competitiva con el fortalecimiento del proyecto formativo.

La apuesta, en definitiva, no solo pasa por reforzar el cuerpo técnico, sino por consolidar un modelo que contemple a la cantera como un recurso determinante. Y en ese camino, la figura de Nicolás Vazzoler aparece como una pieza clave para lo que se viene en el 15 de Abril.

Unión Madelón Vazzoler
Noticias relacionadas
el mensaje de union a lucas gamba: te ganaste nuestro respeto y carino

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

gamba se despidio, union lo abrazo: un adios cargado de historia y emocion

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

durso sera repescado por atletico tucuman y union afronta un nuevo dolor de cabeza

Durso será repescado por Atlético Tucumán y Unión afronta un nuevo dolor de cabeza

Junior Marabel finaliza su vínculo con Palestino y debe retornar a Unión.

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Lo último

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Último Momento
Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Ovación
El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"