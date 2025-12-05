Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel finaliza su contrato con Palestino y el club chileno no tiene opción de compra. Por eso vuelve a Unión, pero se lo negociará nuevamente

Luego de dos años jugando en Palestino de Chile, el delantero paraguayo Junior Marabel debe retornar a Unión, pero su destino no estará en el Tate.

El futbolista finaliza su vínculo con el club chileno, pero Palestino no tiene opción de compra. Recordando que Unión posee el 60% de la ficha del delantero.

Marabel llegó a Unión a mediados del 2022, pero después de un año, fue cedido a préstamo a General Caballero por un semestre y a comienzos del 2024 se convirtió en refuerzo de Palestino.

LEER MÁS: Unión apunta a Uruguay para realizar la parte fuerte de la pretemporada

Y si bien sus números fueron aceptables, convirtiendo 22 goles en 82 partidos con cinco asistencias, la realidad indica que no será tenido en cuenta y la dirigencia rojiblanca volverá a negociarlo.

Con la camiseta de Unión, Marabel disputó 31 partidos y apenas convirtió dos goles. Eso fue motivo para que el club lo cediera a préstamo a dos equipos. Así las cosas, el delantero retorna al Tate para luego volver a salir.