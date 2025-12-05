Uno Santa Fe | Unión | Unión

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel finaliza su contrato con Palestino y el club chileno no tiene opción de compra. Por eso vuelve a Unión, pero se lo negociará nuevamente

5 de diciembre 2025 · 09:10hs
Junior Marabel finaliza su vínculo con Palestino y debe retornar a Unión.

Luego de dos años jugando en Palestino de Chile, el delantero paraguayo Junior Marabel debe retornar a Unión, pero su destino no estará en el Tate.

Marabel debe volver, pero no jugará en Unión

El futbolista finaliza su vínculo con el club chileno, pero Palestino no tiene opción de compra. Recordando que Unión posee el 60% de la ficha del delantero.

Marabel llegó a Unión a mediados del 2022, pero después de un año, fue cedido a préstamo a General Caballero por un semestre y a comienzos del 2024 se convirtió en refuerzo de Palestino.

LEER MÁS: Unión apunta a Uruguay para realizar la parte fuerte de la pretemporada

Y si bien sus números fueron aceptables, convirtiendo 22 goles en 82 partidos con cinco asistencias, la realidad indica que no será tenido en cuenta y la dirigencia rojiblanca volverá a negociarlo.

Con la camiseta de Unión, Marabel disputó 31 partidos y apenas convirtió dos goles. Eso fue motivo para que el club lo cediera a préstamo a dos equipos. Así las cosas, el delantero retorna al Tate para luego volver a salir.

