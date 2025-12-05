Uno Santa Fe | Unión | Unión

Durso será repescado por Atlético Tucumán y Unión afronta un nuevo dolor de cabeza

Atlético Tucumán hizo uso de la opción de repesca por Tomás Durso, con lo cual Unión se quedará sin sus dos arqueros principales para 2026.

5 de diciembre 2025
Durso será repescado por Atlético Tucumán y Unión afronta un nuevo dolor de cabeza

Unión sumó en las últimas horas otro contratiempo en la conformación del plantel para la temporada 2025. Tomás Durso, uno de los arqueros que Leonardo Madelón pretendía retener, finalmente será repescado por Atlético Tucumán por decisión del entrenador Hugo Colace.

Durso, otra baja clave para Unión

El propio DT del “Decano” pidió su regreso, por lo que el guardameta no seguirá en Santa Fe. De esta manera, a Madelón se le presentará otro imponderable de cara a un mercado de pases que ya se presenta hostil.

LEER MÁS: Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Madelón veía en Durso una alternativa importante para la próxima campaña, especialmente porque lo conoce de su paso conjunto por Gimnasia de La Plata. Sin embargo, el arquero no llegó a debutar oficialmente en la Primera de Unión durante su estadía y ahora deberá volver a Tucumán sin haber tenido rodaje.

Unión, sin arquero para el 2026

El panorama se complica aún más para el Tate, ya que a esta baja se suma la situación de Nicolás Tagliamonte. Racing hará uso de la cláusula de repesca y se llevará al guardameta, quien tampoco continuará en Santa Fe. Para colmo, Unión dejó pasar el plazo para ejecutar la opción de compra del 50% de su ficha —estimada en 500 mil dólares—, la cual venció el pasado 30 de noviembre.

LEER MÁS: Unión comenzó oficialmente sus vacaciones con balance positivo y decisiones por delante

Con ambos arqueros fuera de los planes, Madelón se queda sin dos de las piezas que pretendía tener en competencia. La dirigencia deberá moverse rápidamente en el mercado de pases para incorporar no solo un reemplazante, sino dos arqueros que lleguen a pelear por el puesto en un 2025 que ofrece un calendario exigente.

La búsqueda ya está en marcha y será una de las prioridades del club en este receso, en un puesto clave donde Unión deberá reconstruirse desde cero.

Unión Atlético Tucumán Tomás Durso
