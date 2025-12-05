Madelón le bajó el pulgar a Corvalán para el Unión 2026

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leonardo Madelón le comunicó a Claudio Corvalán que no será tenido en cuenta para el 2026 en Unión. ¿Cómo se podría dar su salida?

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 14:43hs
Claudio Corvalán transita horas decisivas en su extensa etapa como jugador de Unión. Aunque tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el defensor recibió antes del inicio de la pretemporada una notificación contundente de parte de Leonardo Madelón: no será tenido en cuenta para la próxima temporada.

La decisión del entrenador obliga ahora a encarar una negociación que no parece sencilla, sobre todo por el peso contractual del futbolista, uno de los mejores remunerados del plantel.

En las últimas semanas, el nombre de Corvalán apareció mencionado en el radar de Quilmes. Sin embargo, el club cervecero difícilmente pueda acercarse a las cifras que percibe en Unión, lo que vuelve más compleja cualquier chance de transferencia o rescisión acordada. El escenario, por lo tanto, abre un interrogante: ¿en qué condiciones se dará la salida del lateral, que supo ser referente y capitán?

Un 2025 lejos de lo esperado por Corvalán en Unión

El 2025 marcó un quiebre en su continuidad. Tras haber sido pieza clave para Cristian González, Corvalán perdió terreno con la llegada de Madelón, quien rápidamente dejó en claro que el defensor no entraba en su proyecto. Los números reflejan esa caída: disputó 12 partidos (990 minutos) en el Torneo Apertura; tuvo mayor presencia en la Copa Sudamericana, donde sumó cinco encuentros y 381 minutos; mientras que en el Clausura apenas registró dos apariciones, totalizando 13 minutos. En la Copa Argentina, directamente no fue utilizado. En total, cerró el año con 19 partidos jugados y 1.384 minutos en cancha.

Llegado en 2018, Corvalán construyó una trayectoria de peso en Unión. Con 219 partidos acumulados en todas las competencias, tres goles y un ciclo en el que incluso llegó a portar la cinta de capitán, su salida representará el final de una era para el club.

Ahora, con el aviso definitivo de Madelón y un contrato que se extiende por dos años más, las negociaciones serán claves para determinar cuál será el próximo capítulo en la carrera del defensor y cómo se resolverá un vínculo que marcó a Unión durante más de un lustro.

