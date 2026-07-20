Comenzó la semana del debut y Madelón ya perfila el nuevo Unión

El plantel rojiblanco comenzó la semana de entrenamientos con la mira puesta en Platense. Mientras la dirigencia trabaja para levantar las inhibiciones en FIFA, el DT aguarda por la habilitación de las incorporaciones.

Unión puso primera en una semana determinante. Este lunes, el plantel retomó los entrenamientos con la cabeza puesta en el compromiso del próximo viernes, cuando desde las 21.15 visitará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Mientras el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles futbolísticos, gran parte de la atención está puesta fuera de la cancha. Es que Leonardo Madelón todavía espera una resolución clave: la habilitación de los refuerzos, un trámite que depende tanto de la documentación correspondiente como de que el club logre levantar las inhibiciones que mantiene activas en la FIFA.

Las incorporaciones, a la espera del visto bueno en Unión

Hasta aquí, Unión incorporó a Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez, mientras que Juan De Dios Pintado está a un paso de transformarse oficialmente en jugador tatengue.

Además, la dirigencia continúa trabajando en la búsqueda de un lateral izquierdo, un marcador central y un extremo, posiciones que el cuerpo técnico considera prioritarias para terminar de completar el plantel.

Sin embargo, la prioridad inmediata pasa por conseguir que los futbolistas ya incorporados puedan estar a disposición para el debut.

En ese escenario, Mauro Luna Diale aparece como el que más chances tiene de estrenarse con la camiseta rojiblanca. El volante ofensivo fue titular en todos los amistosos de pretemporada y se ganó un lugar dentro de la estructura que imagina Madelón.

También espera por su oportunidad Joaquín Mosqueira, quien regresó al club para reforzar una zona sensible del equipo luego de las salidas de Mauro Pittón, transferido al Tenerife de España, y Rafael Profini, vendido al Kharkiv de Ucrania.

Un equipo con varias caras nuevas en Unión

Más allá de las habilitaciones, el debut marcaría el comienzo de una renovación importante en la formación titular.

En defensa, Lucas Ayala asoma como la principal novedad. El juvenil sería el encargado de ocupar el lateral izquierdo que dejó vacante Mateo Del Blanco, transferido al Racing de Estrasburgo.

En la mitad de la cancha, Lucas Menossi tiene un lugar asegurado, mientras que su acompañante saldrá de Joaquín Mosqueira, si llega la habilitación, Santino Vera o Emilio Giaccone.

Por los extremos, Julián Palacios se perfila para ocupar la banda derecha y Mauro Luna Diale la izquierda (podrían arrancar de otra manera en cuanto a su recorrido por las bandas), aprovechando que Brahian Cuello continúa recuperándose de la operación de pubalgia a la que fue sometido tras el Torneo Apertura.

En ataque también existe una incógnita. Misael Aguirre dejó muy buenas sensaciones durante los amistosos y hoy aparece con serias posibilidades de arrancar como titular junto a Cristian Tarragona, mientras Marcelo Estigarribia continúa evolucionando de la lesión en uno de sus tobillos y trabaja para llegar en condiciones al estreno.

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Con ese panorama, el once que empieza a tomar forma estaría integrado por Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Santino Vera, Emilio Giaccone o Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Misael Aguirre o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

La cuenta regresiva ya comenzó. Ahora, el desafío de la dirigencia será resolver las cuestiones administrativas para que Madelón pueda disponer del plantel que imaginó durante toda la pretemporada y afrontar el debut con la mayor cantidad de variantes posibles.