Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Mauricio Martínez está marginado en Rosario Central, donde hoy entrena apartado. En Unión volvió a tomar fuerza su nombre en el mercado.

El mercado de pases entra en zona de definiciones y en Unión reapareció un apellido conocido: Mauricio Martínez. El mediocampista debió regresar a Rosario Central luego de que el Tatengue decidiera no hacer uso de la opción de compra fijada en 350 mil dólares, pero su situación en Arroyito cambió el escenario y abrió una puerta que en Santa Fe siguen con atención.

Actualmente, Martínez se entrena de manera diferenciada, fuera de la consideración del plantel profesional canalla, mientras la dirigencia rosarina le busca una salida. Su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre, y en Central no ven con malos ojos negociar una rescisión o una transferencia que alivie una carga salarial importante, especialmente si no será tenido en cuenta.

Las alternativas que se cayeron y el nombre de Mauricio Martínez en Unión

Unión había apuntado fuerte a reforzar la mitad de la cancha. Uno de los nombres que sedujo fue el del uruguayo Rodrigo Saravia, a quien ya habían buscado en el mercado invernal. Sin embargo, el mediocampista —que recientemente rescindió con Belgrano— optó por continuar su carrera en Europa, descartando la propuesta rojiblanca.

Mauricio Martínez.jpg Mauricio Martínez trabaja diferenciado en Rosario Central y Unión reactivó las gestiones para sumarlo. Prensa Unión

También hubo un sondeo por Iván Gómez, pero Platense solo aceptaba negociarlo mediante una venta, algo que escapaba a las posibilidades económicas del club santafesino.

Con esas puertas cerradas, el nombre de “Mauri” Martínez volvió a escena. Su deseo de continuidad, sumado a su conocimiento del club y a la necesidad de Central de resolver su situación contractual, lo convierten en una opción concreta en esta recta final del libro de pases.

La palabra de Madelón y el escenario actual en Unión

El propio Leonardo Madelón reconoció públicamente el interés tras el último partido, aunque fue cauto sobre la complejidad de la operación. El entrenador dejó en claro que el club necesita un volante central tras la salida en ese puesto y que Martínez es un jugador que conoce y le interesa, pero remarcó que la negociación depende de los clubes y que no es sencilla.

LEER MÁS: Del Blanco analizó el debut de Unión: "Nos faltó el último pase"

Mientras tanto, en las últimas horas existió un nuevo contacto entre las dirigencias de Unión y Rosario Central para explorar caminos que permitan destrabar la situación. La posibilidad de una rescisión en Central, o de un acuerdo por un monto accesible, aparece como la llave para que el regreso se concrete.

¿Qué tan posible es el retorno?

Hoy, el regreso de Mauricio Martínez no está cerrado, pero es una alternativa real. Unión necesita cubrir el puesto, el jugador quiere continuidad y Central busca una solución que le permita liberar masa salarial o recuperar algo de dinero.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, las próximas horas serán decisivas. En Santa Fe no lo descartan y en Rosario tampoco lo ven imposible. El futuro de “Mauri” vuelve a cruzarse con Unión, y esta vez la historia podría tener un nuevo capítulo.