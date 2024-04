Qué consecuencias podría tener Unión si no se aprueba Memoria y Balance

Está claro que el escenario no es el ideal de cara a este encuentro de socios, ya que siempre lo deportivo suele jugar un papel preponderante, y en este caso el equipo que dirige Cristian González tuvo una Copa de la Liga muy irregular, donde los malos resultados de las últimas fechas determinaron que llegue a la última fecha sin chances de avanzar a los cuartos de final.

Unión, entre dos opciones por si no continúa Kily González como DT

El llamado a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria en Unión

La Asamblea para aprobar Memoria y Balance del Ejercicio 116 debía realizarse en noviembre de 2022, pero luego de una serie de reclamos subidos de tono y un desmadre generalizado, la misma quedó suspendida. El 2023 pasó sin convocatoria, y en febrero estaban pautadas realizarse dos, una Ordinaria y otra Extraordinaria, para poner en consideración de los socios ese ejercicio, y el 117.

Sin embargo, unas fallas técnicas derivaron a que los mismos deban pasar por el Colegio de Ciencias Económicas, y luego de las enmiendas del caso, fueron devueltos a Unión, que lanzó oficialmente la convocatoria para este jueves, en un encuentro que ya está tomando temperatura elevada, con declaraciones que comienzan a hacer ruido de los opositores en algunos medios de la ciudad.

¿Puede haber consecuencias para Unión?

Apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido en la Asamblea General Ordinaria de 2022, con la no aprobación de la Memoria y el Balance y el presupuesto del fútbol, se comenzaron a tejer una serie de sanciones que podría recibir Unión, ya que el mismo es un requisito clave que consta en los Estatutos de la AFA.

Al respecto, el Artículo 51, sobre Estados Contables Auditados, dispone en casos similares a los de Unión: "Los Clubes deberán presentar sus Estados Contables, confeccionados de acuerdo a las normas profesionales emanadas y aprobadas por el órgano de contralor de la jurisdicción correspondiente, en un plazo máximo de 120 días posteriores al cierre de su ejercicio".

Asamblea Unión.jpg El presidente de Unión volvió a referirse a la Asamblea que se viene el 11 de abril.

"Dichos Estados Contables deben estar certificados por un auditor o auditores independientes de acuerdo a las normas de auditoría emanadas por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente, de igual forma, la firma del Informe Profesional deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente. La LPF podrá homologar auditores, según su experiencia, respaldo y reconocimiento, las cuales serán las únicas autorizadas a certificar los balances de los clubes pertenecientes a la LPF", agrega dicho artículo.

Y destaca: "En notas a los Estados Contables, además de la exposición contemplada en las normas contables profesionales, se deberá detallar cualquier otra información adicional que no se exteriorice en los Estados Contables, pero que sea relevante para su compresión y/o se exija para satisfacer los criterios mínimos de información financiera. Los Estados Contables deberán presentarse dentro del plazo máximo establecido al inicio de este artículo, acompañados por el acta de asamblea de socios que apruebe los mismos".

"A su vez el club deberá adicionalmente presentar a la LPF dentro de los 120 días del cierre de su ejercicio contable sus estados contables tal como se detalla en el artículo 51", destaca en otra parte del enunciado.

Por lo que se pudo averiguar, si el BCRA aprobara que Unión pueda girar dólares al exterior se necesitará el Balance aprobado, con lo cual no se estaría en condiciones de pagar por los pases de Junior Marabel y Santiago Mele.

En tanto que la Liga Profesional exige el requisito mínimo para competir, con balance aprobado al 31 de diciembre, con lo cual podrían haber sanciones deportivas, como pérdida de la localía y hasta descuento de puntos. Además, Unión no podría solicitar créditos.

Dos en una, en la convocatoria que hizo Unión

Este jueves se realizará primero la Asamblea Extraordinaria, donde el objetivo será aprobar la Memoria y el Balance del Ejercicio 116. Si esto no ocurre, no hay demasiadas certezas sobre lo que podría pasar con lo que está pautado a continuación.

Es que luego llegaría el tiempo de realizar la Asamblea Ordinaria para intentar aprobar Memoria y Balance del Ejercicio 117, con lo cual si la primera no recibe el aval de los socios no se podría realizar esta, lo que generaría una situación mucho más desconcertante en relación a un requisito clave, que según el oficialismo podría tener duras sanciones, cuestión que no es sostenida por la oposición.