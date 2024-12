Qué dijo el presidente de Unión del actual mercado de pases

Más adelante expresó que "en el resto de las actividades tenemos rendimientos satisfactorios, desde el Ipei, desde el bar, el rendimiento de la Reserva eliminando a los dos candidatos, el fútbol femenino, el natatorio, el básquet, no hay área que nos haya arrancado una sonrisa. Es muy bueno sentir un crecimiento homogéneo".

Spahn se metió de lleno en el mercado de pases al soslayar que "tenemos que hay tres jugadores de renovar, Unión le hizo una propuesta muy importante a Cardozo, Pittón y Corvalán, están cerca, los representantes necesitan sacar algo más. Según todos estamos cerca, no estamos en un momento de desesperación, el esfuerzo lo hicimos y las propuestas las tienen".

Tema Thiago Cardozo

"El 1 de enero Cardozo será libre, no podemos cometer una irregularidad, el representante nos transmitió que quiere estar en Unión, es muy buena vidriera, en dos años dar un salto al exterior, Unión es el futuro comparado con Chile. Los tres tienen muchas ganas de estar acá".

La continuidad del capitán

"Corvalán tiene un sueldo para el fútbol argentino muy importante, no son los sueldos de River, Boca o Racing, es a la altura de la segunda línea, como San Lorenzo, Central, Talleres, están dadas las condiciones para que siga", expresó.

Y luego, añadió: "En 2010 un jugador que jugó en Huracán, me sentí dolido porque le ofrecimos 9 mil mensuales y firmó por 6 en Buenos Aires. Este año para las contrataciones tenemos un presupuesto arriesgado y la seducción de la Copa Sudamericana, que seduce al jugador, que sea una salida a Brasil, México o un club importante de Sudamérica".

Orsini, Morales y Rivero

"Estamos en una situación difícil, quieren venderlos a cambio del porcentaje de Zenón, en los últimos 10 años nos solventamos con derechos de TV para armar una plantilla, ello no es más así. Todos necesitamos de ingresos extraordinarios para solventar el fútbol profesional, en Unión es de 2 a 3 millones de dólares, este año seremos más competitivos", subrayó.

Para después, admitir que "Son jugadores de valor para nosotros, Boca tiene un nuevo DT que pide jugadores que generen otras expectativas, en Boca no tienen muchas posibilidades. Estamos a mitad de camino, pero Rivero despertó el interés de cinco instituciones, es un tema que se dilata, nos pasó con Roldán".

Las ofertas por Franco Pardo

"No damos nombres de consultas por nuestros jugadores, no lo sabemos porque hay una decisión que no pasa por el club, es diez veces mayor a lo que pagamos. Versiones hay muchas, me consultan, no creo que sea positivo, y detrás de quien estamos. Es una cifra importante para Unión, fue el mejor jugador en su puesto en la Liga Profesional", sentenció.

Fragapane y su posible regreso

Sin querer ir más allá, sostuvo, en relación a la chance de que vuelva Fragapane, que "posiblemente esté acá porque la esposa es santafesina e hincha de Unión, hay muchos rumores como Angulo, Ham le ofrecimos departamento, escuela para el hijo, se cierran cuando esté todo firmado".