Qué dijo el presidente de Unión de la Asamblea, elecciones y la oposición

"Por el momento no hay fecha tentativa de la demora de Asamblea, lo vamos a explicar a los motivos de la demora a los socios", disparó.

Y después expresó su pensamiento, de cara a las próximas elecciones, de que todas las agrupaciones opositoras armarán una lista única para competir contra el oficialismo.

"Nos causó gran sorpresa que se unió la oposición, nos pareció razonable que una decena de dirigentes den un paso al costado porque no tenían consenso, las redes desconfían de esta situación, por ahí creen que continuarán con un poder encubierto. Todos los que estamos no nos permitimos pensar en las elecciones en este momento", enfatizó.

En referencia al pensamiento de la masa societaria, Spahn apuntó que "los resultados no se dieron como esperamos, teníamos más expectativas y no se cubren los sueños de los votos que uno desea, la verdad la tiene el socio, hay un nucleo de socios que valora todo, el orden, hay otros que son ansiosos, la construcción y los logros se dan con trabajo, seguiremos apostando a generar jugadores como nunca se generó en ese volumen, calidad y valor. Un club ordenado es la base para el fútbol profesional, no usaremos demagogía y mentiras para sumar votos".

Antes de su despedida, restó importancia a las amenazas, aunque fue duro en sus conceptos: "No me voy a preocupar por los cobardes, traidores y gente sin códigos, no son quinientos, algunos toman una copas y deciden hacer esto, tuvieron en la granada la preocupación por tener atornillado el seguro, son anónimos, sin valores, las cosas se dicen de frente como hombres, no tendrán lugar en esta Comisión Directiva".