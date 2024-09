¿Qué dijo Spahn del mercado de pases de Unión?

El presidente de Unión , en un rico diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) no esquivó casos particulares, no solamente de jugadores que sonaron y no llegaron, como también de algunos que pudieron extender los vínculos.

Y se metió de lleno con el DT, en referencia a su relación dentro del mercado de pases. En ese sentido resaltó: "Hay una situación donde Cristian es alguien que defiende sus lugares, un día le dijo no a Boca y fue por nada a Central. Nos está respondiendo en función a la oportunidad que le dimos. Esto es una vorágine de información, una dinámica rápida, no es que podamos estar on line viendo que escucha. Vive intensamente el fútbol, después de los partidos está acelerado, a veces las declaraciones a full no son las más correctas. Están los periodistas que meten la chuza, dijo que no quería hablar de los refuerzos, le siguieron preguntando. Quien no quiere refuerzos, pregunto qué técnico dijo tener el plantel completo".

El dirigente expresó que "San Lorenzo trajo con tantos problemas al español Muniain, el año pasado le hicimos un ofrecimiento a Racing por Gómez y salió por la mitad, cosas que no se entienden".

El rol del Tate en el libro de pases

"Empezamos el libro de pases con una perspectiva, se dieron rendimientos importantes como Vargas, o como Rivero que suplió con bastante buen nivel a Luna Diale. En el general están conformes con esos jugadores. Cada persona es una opinión distinta, todos fue condicionando".

Y después, amplió: "Descartamos ofrecimientos, quedaron 14 en un mercado de pases que es un mundo por debajo de la alfombra, el representante primero dice que lo sacaba libre pero por ejemplo, con Ojeda no pudimos girar plata. Países que son serios, en Argentina no se pueden hacer ciertas operaciones".

Spahn reconoció que "no pudimos convencer a Fragapane, fui en la extensión con cuatro alternativas, traer un jugador titular en otro club para ser suplente no es conveniente. Volcamos el dinero a mejorar en el día a día del plantel".

La situación de Malcorra

"Malcorra está en Central que coincidió con la salida de un técnico, un interinato, con su angustia de no ser titular, tiene 37 años, tenía ganas de venir, no había total convencimiento, se lo descartó, es una película con muchos escenarios en un mes. Tenemos gente grande y de experiencia en el plantel. Acá no se le podía asegurar titularidad, no es bueno tener un jugador desilusionado, Unión lo proyectó y lo queremos, no podíamos tomar una decisión política que no sea la correcta".

"Nosotros sabíamos que Vera y Luna Diale no iban a estar más en el plantel. Los dos tenían la necesidad de afianzar sus futuros. Fue lejos porque gana en seis meses mucho más de lo que en un año le podía pagar Unión. Fuimos dando pasos día a día, hubo muchos obstáculos, no podíamos girar, esa llave la tenía otra gente, en marzo se hubiera solucionado, se dilató y no se pudo pagar antes".

Los números en rojo

"La gente mala, corrupta, perversa que moviliza a un grupo de hinchas que le hacen caso. En mi estado publicó un número. Es la diferencia entre lo que cobramos de AFA por TV y lo que pagamos de bolsillo al plantel. A eso hay que agregar impuestos, otras cosas. Tenemos plata en pesos cuando el dólar valía 300 hasta 950. En valores de hoy, se necesitan 900 millones para pagarle al plantel, para competir unos 500 millones, de local hay 9 millones de policía, otros 9 de Utedyc, 1,5 de grupo electrógeno, más 1,5 de seguridad privada".

"De visitante con el colectivo más hotel y prorrateo, son 20 millones por partido, dentro de esas circunstancias hay 800 millones para movernos, hay 500 millones de alquileres anuales, unos 300 millones de comisión. También hay que movilizar el Femenino más inferiores uno se da cuenta que se tiene un déficit anual".

"No se puede vivir de la esperanza de la venta, cuando hay un traspié como Independiente o San Lorenzo, en Vélez hace poco hablaron de 10 millones de pérdida, en Brasil el equipo que menos cobra es 8 veces más que Unión. Todos los clubes están sometido a esto".

Su opinión sobre las SAD

"En forma personal no voy a opinar, si se llegan a dar las SAD los clubes salvo excepciones vamos a pasar malos momentos, los inversores vendrán a otros clubes, si viene alguien con 3 millones de dólares para la C, seguramente pueda llegar a Primera. Lo vamos a sufrir más allá de los grandes, pero tampoco son inmunes".

Las necesidades de la gente

"Buscamos alternativas para reforzar el plantel, pensando en 2025, pone el pecho, se arregla con lo que tiene, no es un mercado abundante, todos los clubes están insatisfechos, el resultado en lo deportivo había que respaldar y capacitar a los jugadores que tiene. Siempre vamos a querer ir por el oro, participar es jugar para ganar, no estamos en Capital Federal donde se concentran muchas cosas, es lo que hay, hoy Unión es esto, lo que nos estén de acuerdo están en su derecho de expresarse. Agarramos un club en ruinas y cuando juega Unión quiero que gane siempre. Mucha gente quiere solucionar sus inconvenientes personales en una cancha".

"Por primera vez una persona me insultó en la cara, todos van a insultar, mi mamá nunca me escuchó decir boludo o pelotudo, ahora resulta que el presidente o Trump se dedican a mentir, insultar, agredir. Hay un montón de gente que se expresa en las redes y la cancha. Va a insultar al que venga. El año pasado insultaron a 19 sobre 30, todos quieren salir campeones, jugar copas, todos quieren lo que no tienen, prefiero a que me insulte antes que dejar un club en llamas. Quiero dejar un club en orden, sin juicios, sería el mayor de los fracasos".

"Nos vamos a alinear con la administración, ser gallito no está bien, respeto lo que hizo Andrés (Fassi), tiene respaldo, un mercado que le facilitan tomar esa posición, es una red de club a nivel internacional donde es socio. Parecería que esta hombría de Fassi le traería inconvenientes".