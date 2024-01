¿Qué le falta a Unión para retirarse del mercado de pases?

Y antes de fin de año llegó la noticia de que Bruno Pittón siguió el camino del mendocino y pegó la vuelta a la Avenida López y Planes. El 2023 se esfumó con Kily dando declaraciones en varios medios locales, expresando que la idea era poder tener tres cupos más en el reencuentro con sus pupilos.

Eso lamentablemente no sucedió, aunque comenzaba a ganar terreno la novela Gómez, que terminó de la peor manera. No porque Unión no hizo el esfuerzo para sacar de Racing al volante ofensivo, sino porque resolvió continuar en el equipo que ahora comanda Gustavo Costas.

LEER MÁS: Unión cierra su serie de amistosos ante César Vallejo

Los arribos del defensor Valentín Fascendini, el arquero Thiago Cardozo y una semana atrás, Miguel Torrén, fueron buenas noticias para el DT, que aún así continúa junto a los dirigentes buscar un par de refuerzos de calidad.

Recordemos que también el Tate repatrió a Mauro Pittón (le compró el pase) y que el juvenil volante Simón Rivero llegará al club como parte de pago por la transferencia de Kevin Zenón al conjunto de Diego Martínez.

En síntesis, con los que llegaron, el orientador rojiblanco busca un volante creativo más un centrodelantero, en lo posible que puedan incrementar el nivel para el equipo que tendrá doble competencia en el semestre inicial.