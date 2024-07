Qué pasó en el cónclave entre Spahn y Kily González en Unión

Lo concreto es que Cristian González en los tres mercados de pases que protagonizó como DT de Unión hubo inhibiciones. "Esto cansa, me voy de vacaciones y cuando vuelvo el club está inhibido", remarcó tras el empate ante Estudiantes, sumado a otros términos que enojaron a los dirigentes, sobre todo al presidente Luis Spahn, como informó en su momento UNO Santa Fe.

Cristian González no se guardó nada por las inhibiciones de Unión

Tras el empate ante Estudiantes, Kily González apuntó: "Pongo la cara, tengo una relación particular con Luis Spahn, intercambiamos opiniones, a veces discutimos, y buscamos mejorar a Unión, si hay que invertir hay que invertir, es para potenciar a la gente joven. No entiendo lo de las inhibiciones, desde que llegué estoy viviendo lo mismo, es muy complicado, lo primero que te dicen los jugadores es que el club está inhibido, no está bueno".

UniónDT.jpg El presidente de Unión, Luis Spahn, se reunió este lunes con el DT Cristian González, buscando llevar tranquilidad por la falta de refuerzos.

Para luego, agregar: "Lo digo porque lo saben todos, todo lo que siento lo digo en la cara, no necesito mandarle mensaje al presidente, hablo directamente con él. Me voy de vacaciones, vuelvo y Unión está inhibido. Hay cuestiones que se tienen que solucionar, el jugador desconfía. Esto no viene de ahora, hay que cambiar, esta situación cansa".

Por su parte, tras la derrota ante Racing redobló la apuesta y tiró: "No quiero hablar del tema dirigentes, saben mi postura y ellos saben qué tienen que hacer. Seguimos inhibidos, es la única realidad, se hace todo más complicado. Con Estudiantes dije que hay interés que venga Fragapane, no puedo decir más nada. Necesitamos que vengan jugadores. Yo ya sé lo que tengo que hacer".

Mano a mano entre Kily González y Luis Spahn

Una vez que la delegación de Unión volvió a Casasol, donde pasó la noche y trabajó el lunes por la mañana de cara al partido ante Rosario Central de este miércoles a las 18.30, en el 15 de Abril, se hizo presente el presidente Luis Spahn, con el fin de juntarse con el DT Kily González.

Y el encuentro se llevó a cabo, donde el fin del presidente fue aplacar los ánimos del DT, tras sus explosivas declaraciones, con la chance que dejó picando de dejar su cargo. "Yo ya sé lo que tengo que hacer", afirmó tras la derrota ante Racing.

Si bien no trascendieron los términos del cónclave, lo concreto es que se juntaron. Spahn explicó cuáles son las complicaciones que tiene Unión para levantar su inhibición, mientras que el DT le reiteró su necesidad de que lleguen refuerzos, más allá que también el presidente le reveló lo casi imposible que es sumar a Franco Fragapane, el gran objetivo en el mercado de pases.