Qué será del futuro de Cristian González en Unión

La victoria de Unión ante Tigre, oxígeno para Cristian González

Las informaciones en torno al seno de la Comisión Directiva de Unión son bastante dispares, ya que por un lado se menciona que son varios los dirigentes que creerían conveniente un cambio de rumbo en cuanto a la dirección técnica, mientras que otros entre los cuales está el presidente Luis Spahn avalarían la continuidad del proyecto.

En este sentido, luego de las asambleas Extraordinaria y Ordinaria del pasado jueves, Spahn reveló que "hoy no estamos pensando en su continuidad, el fútbol es partido a partido, todas las directivas de los clubes respaldan a sus técnicos hasta cinco minutos antes de que no continúan".

Cristian González.jpg Prensa Unión.

"Tenemos confianza en Kily, se vio mellado todo por estos partidos que nos empataron, si hubiéramos sacado otros resultados estaríamos en otra situación. Hay que hacer ajustes, pero lamentablemente pagamos caro los errores y eso incidió en los resultados, estamos trabajando para que no se repita", remarcó Spahn.

Spahn también recordó que "Cristian González cuando terminó el último mercado de pases dijo que estaba muy conforme, el sueño era tener a Jonathan Gómez que no se pudo concretar, le falló y no encontramos otra alternativa. Era cartón lleno, de los 28 equipos todos buscan a seis o siete jugadores, el mercado ofrece cincuenta disponibles, evidentemente algunos priorizan el exterior".

Cristian González salió a desmentir los rumores de su salida de Unión

Una vez consumada la victoria ante Tigre, inevitablemente a Cristian González se le preguntó por su continuidad en Unión, sobre lo que dijo: "No me llamó nadie, en el fútbol estamos acostumbrados a esta clase de situaciones, que uno podría hablar de antemano. Los que me conocen saben que tuve varias oportunidades para irme y me quedé acá. Es una posibilidad para aclararlo, sería una falta de respeto para la gente que me contrato. No me llamó nadie. En ningún momento tuvo contacto directo con la gente de San Lorenzo".

"Tengo contrato hasta fin de año, con los dirigentes tengo la mejor relación, intercambié opiniones, discutí, por querer lo mejor para Unión. Tengo la ambición y hambre de gloria de hacer las cosas bien, después es fútbol, si tengo que dar un paso al costado, lo doy ayer. No estoy acá por lo económico, estoy agradecido con que Unión me haya elegido para ser el entrenador. Estoy tranquilo y feliz en Unión. Hay versiones de todo tipo. Creo que los dirigentes están contentos conmigo, eso es lo que me demuestran", agrego Cristian González.

Más allá que la victoria ante Tigre haya sido un bálsamo para Cristian González y el plantel de Unión, el DT es consciente que ya no goza del aval total, como el que tenía cuando terminó el 2023, con la salvación de la categoría. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, pero el partido ante Gimnasia jugaría un papel clave, como así también del lado del rosarino saber cuál será la política deportiva de cara al próximo mercado de pases, con la chance de San Lorenzo sobre la cual se sigue insistiendo desde Buenos Aires.