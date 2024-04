Cristian González: "Estoy tranquilo y feliz en Unión"

El análisis de Kily González de la victoria de Unión

"Veníamos de algunos partidos donde no podíamos conseguir la victoria, sabíamos de las necesidades del rival, la cancha no estaba bien para jugar, no fue un partido del todo bueno, pero fuimos los que más generamos, el equipo sacó un poco de amor propio para volver a la victoria. Era el compromiso sabiendo que era un rival directo por los promedios, era un partido donde no se podía entrar a ver qué pasaba. El balance fue muy bueno, si uno hace un balance donde estábamos hace cuatro meses, y donde estamos ahora, a la larga es injusto que no tengamos más puntos. Pero hay que asimilar que cometimos errores claves en momentos claves, pero estos puntos nos sirven para engrosar el promedio y terminar el campeonato de la mejor manera".

En cuanto al valor que tiene para el mismo Kily González, la victoria, dijo: "Estoy contentísimo, los muchachos se merecían la victoria, regalamos los primeros 20 minutos. Merecimos el empate ante Belgrano, pero cometimos errores que lo terminamos pagando. A lo largo del campeonato cometimos errores que nos imposibilitaron meternos entre los cuatro. Con los cuatro puntos que perdimos ante Central Córdoba y Lanús todo hubiese sido diferente, pero esto es fútbol, hay gente joven, se cometen errores. Hoy tenemos que tratar de seguir construyéndonos como equipo"

Sobre las lesiones de Enzo Roldán y Nicolás Paz, con las cuales terminaron el partido ante Tigre, destacó: "Tanto Enzo como Nico tuvieron sobrecargas, venían de no jugar, y estoy contento porque lo hicieron muy bien".

El llamado de San Lorenzo y su compromiso con Unión

También se lo consultó sobre si lo llamaron de San Lorenzo para reemplazar a Rubén Insúa, y dijo: "No me llamó nadie, en el fútbol estamos acostumbrados a esta clase de situaciones, que uno podría hablar de antemano. Los que me conocen saben que tuve varias oportunidades para irme y me quedé acá. Es una posibilidad para aclararlo, sería una falta de respeto para la gente que me contrato. No me llamó nadie. En ningún momento tuvo contacto directo con la gente de San Lorenzo".

En cuanto a las condiciones del campo de juego, Kily González dijo: "La lluvia es para los dos, no son excusas, hay que saber adaptarse al clima, a veces se juega con lluvia, otras con calor, las canchas no están bien, pero hay que adaptarse. El equipo recuperó la agresividad que tenemos, la intensidad, y por momentos se animó a jugar.

"Fue un calendario muy intenso, donde tuvimos lesiones importantes, más allá del esfuerzo. El sistema siempre lo digo, es un número, luego está cómo atacamos o defendemos. Domínguez intentó hacer algo similar que lo que hizo ante Platense, y nosotros tratamos de tener superioridad por adentro. Mauro y Bruno Pittón hicieron un buen partido. Estaba la psicosis de los últimos minutos, me volvía loco para que no se metan atrás. Para mí no fue un partido extraordinario, pero teníamos que ganarlo. Tigre es un rival necesitado y gracias a Dios lo pudimos conseguir", agregó Cristian González, tras la victoria de Unión.

Y Kily González agregó: "Sabíamos que teníamos que ganar, fue una decepción muy grande no poder ingresar entre los cuatro. Pero cuando enfrentás a un rival directo tenés como mínimo que sumar. El desafío era saber defender. Nos molestó y nos dolió no entrar entre los cuatro, pero hay que hacerse cargo. Lo más sano son los jugadores de fútbol que tienen que tomar decisiones. Gracias a Dios logramos la solidez de estar cortos, de defender profundo, estaba preocupado por los últimos minutos, ya que sabía que el empuje de Tigre podía complicarnos un poco".

Kily González, satisfecho y con ganas de seguir en Unión

En cuanto a su continuidad, ya que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, dijo: "Tengo contrato hasta fin de año, con los dirigentes tengo la mejor relación, intercambié opiniones, discutí, por querer lo mejor para Unión. Tengo la ambición y hambre de gloria de hacer las cosas bien, después es fútbol, si tengo que dar un paso al costado, lo doy ayer. No estoy acá por lo económico, estoy agradecido con que Unión me haya elegido para ser el entrenador. Estoy tranquilo y feliz en Unión. Hay versiones de todo tipo.

"Creo que los dirigentes están contentos conmigo, eso es lo que me demuestran. Ahora tenemos otra final que es en la Copa Argentina, y nos prepararemos para ganar", agregó Kily González sobre su continuidad, la cual se puso en duda tras la derrota de Unión ante Belgrano.