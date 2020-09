Después de 11 años Fernado Márquez volvió al club de sus amores. El Cuqui debutó con la camiseta de Unión en 2006 cuando el Tate jugaba en la B Nacional y se se fue del club en 2009. En consecuencia, el delantero tendrá la chance de jugar por primera vez con Unión en la máxima categoría del fútbol argentino. Siempre deseó pegar la vuelta y luego de su paso por Defensa y Justicia concretó su sueño de retornar a su casa.

En diálogo con el programa La Vida Color de Unión, el delantero expresó sus sensaciones por estar nuevamente en el club que lo formó como futbolista. Pero además recordó sus comienzos en el fútbol y contó que por primera vez tuvo una oferta concreta para volver a Unión.

"Siempre me consultaban cuando sonaba mi nombre, pero era puertas afuera del club. Nunca se trataba de la gente que decide quien viene al club. Esta fue la primera vez que existió una oferta concreta, le consultaron a mi representante y él me consulta a mí. Honestamente estaba Banfield interesado, pero el hecho de estar en la ciudad, de ser hincha de Unión al igual que el 95% mi familia hizo que acepte la propuesta", aseguró el delantero.

Para luego agregar "Como vengo repitiendo, quiero ser parte de la historia de Unión. No quiero venir, ser uno más y tener que irme. Ojalá que pueda quedarme un rato largo, pero para eso tendremos que hacer un gran esfuerzo y tendrán que acompañar los resultados".

En cuanto a los deseos y objetivos aseguró: "Tenemos la incertidumbre de no saber cuando vamos a arrancar, ahora al menos podemos entrenar, nos dieron la chance de poder hacerlo. Somos privilegiados de poder hacerlo, ya que en muchos lugares la gente la está pasando mal. Tratamos de sacarle provecho, estamos entrenando muy bien, me pone muy contento volver a entrenar lo estaba extrañando mucho".

#UniónPlay | Entrevista exclusiva con Fernando "Cuqui" Márquez

Y siguió: "Pero después hay que competir profesionalmente, quiere que arranque el torneo ya, poder jugar y después habrá que esperar a la siguiente fase para poder jugar con público. Eso es un plus cuando jugás de local, la gente te empuja y tengo ganas de volver a sentir eso".

Respecto a sus comienzos en Unión dijo "Arranqué jugando en los Canarios hasta que el club dejó de funcionar, y a los 15 años Mario Gómez (canchero de Unión) nos avisó a mí y a mis amigos de una prueba y vinimos.Hice unas pruebas en diciembre y me fue bien:hice goles. jugamos un partido con un combinado de quinta y sexta, y después de eso me dijeron que me presente el 15 de enero".

En cuanto a su salida del club en 2009 contó: "Yo no me quería ir, hoy me encuentro con esta edad y me doy cuenta que fue lo mejor, me obligó a madurar como persona. Me tuve que ir a Misiones (Crucero del Norte), estar a más de 700 kilómetros no fue fácil. Estar lejos de mi familia y de mis amigos, tuve que empezar a remarla. Bajé de categoría, pero valió la pena, ya que lo coronamos con el ascenso. Me sirvió mucho, uno no entiende que estas salidas son para crecer, traté de verlo de la mejor forma y no me puedo quejar".