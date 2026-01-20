Besabe, clave en Unión: "Aprender a ganar así te hace crecer como equipo"

Emiliano Besabe fue la gran figura de Unión en el triunfo ante San Lorenzo, donde abrochó su quinto triunfo al hilo en la Liga Nacional.

Unión volvió a ganar en el Ángel Malvicino, pero esta vez el triunfo tuvo un sabor especial. El 96-93 ante San Lorenzo no fue una función cómoda ni lineal: exigió templanza, lectura y una cuota extra de carácter. En ese escenario, Besabe emergió como el faro del equipo rojiblanco y, tras el cierre, dejó conceptos que explican por qué este equipo aprendió a competir incluso cuando el partido se vuelve incómodo.

El Tatengue debió remar desde atrás, aceptar un trámite trabado y convivir con la presión hasta la última bola. Para Besabe, el valor del triunfo estuvo precisamente ahí: “No todos los partidos se rompen temprano. Estos también hay que saber jugarlos”, explicó, marcando una diferencia clave respecto de otras victorias más holgadas, en diálogo con LT10 (AM 1020).

Madurez en los momentos incómodos de Unión

San Lorenzo propuso un duelo físico, de posesiones largas y defensas duras. Unión, lejos de desesperarse, entendió el contexto y ajustó su plan. Besabe fue claro al describir ese proceso: “Fue una muestra de carácter. Aprender a ganar así también te hace crecer como equipo”.

La paciencia y la lectura colectiva terminaron inclinando la balanza en un cierre cargado de tensión.

La sangre fría en el final

Cuando el partido se resolvía en detalles y los libres pesaban toneladas, Besabe apeló a la serenidad. Con una cuota de humor, contó cómo vivió esos segundos decisivos: “Recé. Tenía miedo, pero estaba tranquilo”.

Esa calma resultó determinante para que Unión sostuviera la ventaja mínima y celebrara otra noche fuerte en casa.

La Liga, un terreno sin respiros

Más allá del envión anímico, el referente rojiblanco dejó una advertencia que pinta de cuerpo entero a la Liga Nacional: “Acá no hay partidos fáciles. Todos pueden ganar en cualquier cancha”.

El mensaje bajó rápido al vestuario: descanso, trabajo y foco absoluto en lo que viene.

Un Unión que aprende a ganar

Cinco victorias en fila confirman el buen presente, pero también algo más profundo: Unión sumó una herramienta nueva a su repertorio. Ya no solo gana cuando fluye el juego; ahora también sabe resistir, adaptarse y cerrar partidos apretados. En esa evolución, Besabe volvió a ser una voz autorizada y un sostén dentro de la cancha, en otra noche que fortalece la identidad rojiblanca.