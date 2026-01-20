Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Comité Organizador de la Maratón Santa Fe-Coronda llevó a cabo la tradicional reunión logística con vistas a la prueba del domingo 1° de febrero.

El domingo 1° de febrero se realizará la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda y para ello, los organizadores vienen llevando a cabo diferentes reuniones para que todo quede perfectamente diagramado. Ya pasaron los encuentros con autoridades municipales de Santa Fe, Sauce Viejo y Santo Tomé, y ahora fue el turno de la habitual reunión logística y la que se mantiene con los lancheros de la prueba.

Tal como estaba previsto, se realizó en el hotel UNL-ATE, la tradicional reunión logística de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) con la fuerzas vivas para ultimar detalles organizativos de la competencia que se desarrollará el próximo domingo 1° de febrero, a las 9.30, desde la costanera Este de la capital provincial.

La misma fue encabezada por Fernando Fleitas, coordinador logístico de la prueba; Víctor Rosso, presidente de la AMARC; y Marcos Escajadillo, responsable del área de Protección Civil y Gestión de Riesgos del gobierno provincial. También participaron integrantes de AMARC, junto con representantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe – Unidad Regional XV (Coronda), Protección Civil, la Dirección General de Guardia Rural “Los Pumas”, Guardia Provincial (ex Policía Vial), Prefectura Naval Argentina, Unidad Regional I – Santa Fe, Turismo Coronda, el Departamento de Operaciones D-3, el servicio de emergencias SIES 107, y el concejal de la ciudad de Coronda, Ezequiel Ridolfi.

El objetivo de la reunión fue repasar cada uno de los aspectos organizativos de la competencia, presentar el listado de nadadores y responder los distintos interrogantes vinculados al arribo y la finalización de la prueba en la ciudad de Coronda.

Reunión con lancheros de la Maratón

Recientemente, directivos de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda mantuvieron una reunión en la sede de la institución con los lancheros para planificar la logística de lo que será la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda Copa Santa Fe.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la AMARC, Víctor Russo y el director deportivo de la competencia, Fernando Fleitas. Tuvo como objetivo principal avanzar en la planificación organizativa de uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Provincia de Santa Fe. Durante la reunión.

image Autoridades policiales, Prefectura, y el servicio de emergencias participaron del cónclave por la maratón Santa Fe-Coronda.

se analizaron en detalle aspectos fundamentales del recorrido, las condiciones del río y el esquema de acompañamiento y asistencia que tendrán los nadadores a lo largo de la competencia.

Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de lancheros quienes cumplen un rol indispensable dentro de la Maratón Santa Fe–Coronda. Ellos son los responsables de trasladar a los guías de los competidores, además de colaborar en la orientación de los nadadores durante el desarrollo de la prueba, aportan los conocimientos de las aguas del río y contribuyen a la seguridad general del evento.

Desde la AMARC se destacó especialmente la importancia del trabajo conjunto y la experiencia de los lancheros, elementos clave para garantizar el normal desarrollo de la competencia y preservar la integridad de todos los participantes. Este tipo de encuentros forman parte de la planificación integral con el objetivo de ofrecer una edición organizada, segura y acorde al prestigio histórico de la Maratón Santa Fe–Coronda.