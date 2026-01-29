Uno Santa Fe | Unión | Unión

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Tras la derrota de Unión ante Lanús, Rafael Profini rescató la actitud del segundo tiempo, habló de su presente personal y puso el foco en el partido del lunes.

29 de enero 2026 · 23:29hs
Unión volvió del sur bonaerense con las manos vacías tras caer 2-1 ante Lanús, pero puertas adentro el mensaje fue claro. Rafael Profini destacó la reacción del equipo pese a la expulsión y aseguró que el grupo ya piensa en Gimnasia de Mendoza, rival del lunes en Santa Fe.

El análisis del partido ante Lanús

El mediocampista rojiblanco reconoció la dificultad del rival y el impacto que tuvo la tarjeta roja en el desarrollo del encuentro. “Sabíamos que era un rival duro, veníamos a buscar algo más. Se nos complicó con la expulsión, pero estábamos haciendo un buen partido”, expresó. Más allá del resultado, Profini remarcó lo rescatable del complemento: “Nos llevamos lo positivo, que fue la actitud del segundo tiempo, ir a buscarlo y siempre intentar”.

Unión, identidad y entrega como bandera

En su análisis, el volante dejó en claro cuál es el ADN del equipo de Leonardo Madelón. “Este equipo no negocia nunca la entrega, nosotros queremos ir por más”, afirmó. Esa postura fue visible incluso con un hombre menos, cuando el Tatengue intentó sostenerse en partido y buscar el empate hasta el final.

Profini también habló de su momento individual, en pleno regreso a la titularidad: “Lo estoy llevando bien, volviendo a jugar desde el arranque y tratando de seguir mejorando para estar”, señaló. Sobre su función en el mediocampo, explicó la indicación del entrenador: “Leo me pide que juegue al lado de Mauro para que él pueda soltarse más y que yo esté siempre ordenado”.

LEER MÁS: Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO"

La expulsión y el impacto del VAR

El mediocampista admitió que la situación se resolvió con incertidumbre dentro del campo: “Hasta que no se resolvió lo del VAR no sabíamos que era expulsión. A partir de ahí tratamos de armarnos rápido”, contó. Y agregó: “No pude ver la jugada de la expulsión de Valentín”.

Con el calendario apretado, Profini remarcó la importancia de dar vuelta la página rápidamente: “El fútbol te da revancha rápido. Hay que recuperarnos y el lunes tratar de quedarnos con los tres puntos en casa”, concluyó. Unión recibirá a Gimnasia de Mendoza en el estadio 15 de Abril, con la necesidad de transformar la entrega en resultado y empezar a construir fortaleza como local.

