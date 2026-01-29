Uno Santa Fe | Unión | Valentín Fascendini

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO"

El árbitro Fernando Espinoza detalló los criterios reglamentarios que lo llevaron a expulsar a Valentín Fascendini en Lanús-Unión.

Ovación

Por Ovación

29 de enero 2026 · 22:52hs
Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: Era una DOGSO

El árbitro Fernando Espinoza rompió el silencio tras la expulsión de Valentín Fascendini en la derrota de Unión ante Lanús y explicó con argumentos técnicos por qué sancionó tarjeta roja directa, una decisión que condicionó el trámite del encuentro en el sur bonaerense.

El análisis de Fernando Espinoza

Espinoza habló con Sol Play y fue contundente al explicar la acción que derivó en la expulsión: “Es una jugada de DOGSO, una oportunidad manifiesta de gol. Analizamos un posible fuera de juego y cuando se tiran las líneas, no hay offside”. El árbitro relató que, una vez descartada la posición adelantada, debió enfocarse exclusivamente en la infracción y su impacto en la jugada ofensiva. “Tengo la defensa parada, un delantero lanzado en velocidad y eso me da las cuatro consideraciones para la expulsión”, explicó.

LEER MÁS: Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Qué es una DOGSO y por qué fue roja

Desde lo reglamentario, una DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) es una infracción que evita una oportunidad clara de gol y se sanciona con tarjeta roja. Para determinarla, el árbitro evalúa cuatro factores clave: distancia al arco, dirección de la jugada, control del balón y posición de los defensores.

Espinoza detalló cómo se aplicaron esos criterios en la jugada de Fascendini: “El delantero ya está lanzado y los defensores están de espaldas al arco propio, eso siempre favorece al atacante”. Consultado sobre si la acción tenía dirección directa al arco, el árbitro aclaró: “No es solo al arco, también cuenta la velocidad y la distancia. El atacante estaba en clara ventaja”. Ese análisis fue determinante para considerar que la falta interrumpió una acción clara de gol, justificando la expulsión sin necesidad de una amonestación previa.

Espinoza también se refirió a su estilo de conducción dentro del campo de juego y a algunos intercambios con jugadores de Unión: “Prefiero hablar antes que amonestar. Siempre trato de manejarlo así y los jugadores lo saben”. En ese sentido, negó reclamos puntuales por penales u otras situaciones: “No me pidieron penales. Fue solo diálogo, nada fuera de lo normal”.

Una decisión que marcó el partido

La expulsión de Fascendini cambió el escenario del encuentro y obligó a Unión a reacomodarse con un hombre menos ante un rival que supo capitalizar la ventaja. Con su explicación, Espinoza buscó respaldar una determinación que generó debate, pero que —según su lectura— estuvo plenamente ajustada al reglamento.

Valentín Fascendini Fernando Espinoza Lanús DOGSO Unión
Noticias relacionadas
el uno por uno de union en la derrota ante lanus en la fortaleza

El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

union guapeo con 10 y puso en aprietos a lanus, pero perdio y no hace pie en el apertura

Unión guapeó con 10 y puso en aprietos a Lanús, pero perdió y no hace pie en el Apertura

union ya tiene arbitro para recibir a gimnasia de mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

union perdio con lanus en la fortaleza y no hace pie en el inicio

Unión perdió con Lanús en La Fortaleza y no hace pie en el inicio

Lo último

Un monumento a la desidia: exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Un "monumento a la desidia": exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Rafael Profini: Unión no negocia nunca la entrega

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Último Momento
Un monumento a la desidia: exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Un "monumento a la desidia": exigen la intervención urgente del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón

Rafael Profini: Unión no negocia nunca la entrega

Rafael Profini: "Unión no negocia nunca la entrega"

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: Era una DOGSO

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO"

Madelón rescató el esfuerzo de Unión: Es una derrota digna

Madelón rescató el esfuerzo de Unión: "Es una derrota digna"

Ovación
El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

El uno por uno de Unión en la derrota ante Lanús en La Fortaleza

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Delfín presentó a Enzo Rubio y Unión tiene un cupo más para incorporar

Delfín presentó a Enzo Rubio y Unión tiene un cupo más para incorporar

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Unión volvió a marcar tendencia con la presentación de su camiseta alternativa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único