Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO"

El árbitro Fernando Espinoza rompió el silencio tras la expulsión de Valentín Fascendini en la derrota de Unión ante Lanús y explicó con argumentos técnicos por qué sancionó tarjeta roja directa , una decisión que condicionó el trámite del encuentro en el sur bonaerense.

Espinoza habló con Sol Play y fue contundente al explicar la acción que derivó en la expulsión: “Es una jugada de DOGSO , una oportunidad manifiesta de gol . Analizamos un posible fuera de juego y cuando se tiran las líneas, no hay offside ”. El árbitro relató que, una vez descartada la posición adelantada, debió enfocarse exclusivamente en la infracción y su impacto en la jugada ofensiva. “Tengo la defensa parada, un delantero lanzado en velocidad y eso me da las cuatro consideraciones para la expulsión”, explicó.

Qué es una DOGSO y por qué fue roja

Desde lo reglamentario, una DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) es una infracción que evita una oportunidad clara de gol y se sanciona con tarjeta roja. Para determinarla, el árbitro evalúa cuatro factores clave: distancia al arco, dirección de la jugada, control del balón y posición de los defensores.

Espinoza detalló cómo se aplicaron esos criterios en la jugada de Fascendini: “El delantero ya está lanzado y los defensores están de espaldas al arco propio, eso siempre favorece al atacante”. Consultado sobre si la acción tenía dirección directa al arco, el árbitro aclaró: “No es solo al arco, también cuenta la velocidad y la distancia. El atacante estaba en clara ventaja”. Ese análisis fue determinante para considerar que la falta interrumpió una acción clara de gol, justificando la expulsión sin necesidad de una amonestación previa.

Espinoza también se refirió a su estilo de conducción dentro del campo de juego y a algunos intercambios con jugadores de Unión: “Prefiero hablar antes que amonestar. Siempre trato de manejarlo así y los jugadores lo saben”. En ese sentido, negó reclamos puntuales por penales u otras situaciones: “No me pidieron penales. Fue solo diálogo, nada fuera de lo normal”.

Una decisión que marcó el partido

La expulsión de Fascendini cambió el escenario del encuentro y obligó a Unión a reacomodarse con un hombre menos ante un rival que supo capitalizar la ventaja. Con su explicación, Espinoza buscó respaldar una determinación que generó debate, pero que —según su lectura— estuvo plenamente ajustada al reglamento.