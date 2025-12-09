Unión se queda sin arqueros y en Uruguay aparece un primer candidato

En Uruguay vinculan a Renzo Bacchia con Unión tras una notable temporada en Cerro, donde fue elegido el mejor arquero de Uruguay

Con el plantel de vacaciones , los que tienen mucho trabajo son los dirigentes y el DT Leonardo Madelón en busca de armar el plantel del 2026. Ya hay varios jugadores que no seguirán y otros apuntados para que lleguen, por lo que las gestiones son a cada momento. Sin embargo, hay un tema no menor en Unión .

La preocupación del cuerpo técnico de Leonardo Madelón es que se quedó sin arqueros. Le pidió a la dirigencia que haga lo posible para retener a Matías Tagliamonte, a quien Racing pretende recuperar tras vencerse el plazo para hacer uso de la opción de compra. Mientras tanto, Tomás Durso volverá a Atlético Tucumán, y tanto Lucas Meuli como Frolián Díaz emigrarían al exterior. Quedaría nomás Federico Gómez Gerth. En ese contexto, el puesto quedó prácticamente vacío.

Un golero uruguayo suena para Unión

Entonces en Uruguay surgió una información que hizo eco en Santa Fe, ya que se comenzó a relacionar con el Tate al golero Renzo Bacchia, de 26 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Fue elegido mejor arquero del campeonato uruguayo con la camiseta de Cerro, donde finaliza su contrato el 31 de diciembre. Sin embargo, aún le queda un año con Racing de Montevideo, dueño de su pase.

image ¿Será Renzo Bacchia el arquero que estaría siguiendo Unión?

Su gran temporada lo puso en la mira de varios equipos. En Uruguay aseguran que Nacional, uno de los gigantes, es quien más interés mostró. También aparece Lanús, que sigue sus pasos desde hace meses.

La pregunta inevitable es si Unión puede transformarse en una opción real. El club necesita cubrir el puesto con urgencia y Bacchia encaja por edad, actualidad y características. Aunque también genera dudas, porque Madelón estuvo mirando arqueros charrúas en el mercado pasado y ninguno lo convenció. Pero el mercado también lo mira y la competencia será exigente.