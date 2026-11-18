Las conversaciones entre Unión y el delantero están avanzadas. La dirigencia busca acordar las condiciones económicas para asegurar su permanencia en Santa Fe.

Unión continúa trabajando en la conformación de su plantel para la próxima temporada y uno de los principales objetivos es garantizar la continuidad de Cristian Tarragona. Las negociaciones para extender su vínculo atraviesan una etapa avanzada, aunque todavía quedan cuestiones económicas por resolver. La intención es alcanzar un acuerdo que permita mantener al delantero en Santa Fe durante dos años más.

Unión y Tarragona acercan posiciones para llegar a un acuerdo

Según informó Sol Play, las conversaciones entre la dirigencia tatengue y el entorno del atacante vienen desarrollándose mediante distintas ofertas y contraofertas, con el objetivo de alcanzar un entendimiento económico.

La propuesta de Unión es muy importante y contempla un contrato por dos temporadas, una señal de la intención del club de sostener a uno de sus principales referentes ofensivos.

Además, el ofrecimiento incluye premios por goles convertidos, rendimiento individual y cumplimiento de objetivos deportivos, un esquema de incentivos que busca mejorar las condiciones económicas del futbolista y acercar las posiciones entre ambas partes.

De esta manera, la dirigencia realizó un esfuerzo significativo para intentar convencer al delantero de continuar en Santa Fe, apostando por una propuesta que combina las condiciones salariales con diferentes bonificaciones vinculadas a su desempeño.

Si bien las negociaciones están avanzadas y existe optimismo, todavía no hay un acuerdo definitivo y resta que Tarragona acepte el ofrecimiento presentado por Unión.

Tarragona, una pieza importante para el Unión que viene

La posible continuidad del atacante representa una de las prioridades en la construcción del plantel para 2027. Su presencia permitiría conservar una referencia ofensiva importante y evitar la necesidad de salir al mercado en busca de un reemplazante.

En ese escenario, la dirigencia pretende resolver su situación contractual cuanto antes, mientras avanza con otras decisiones vinculadas a la conformación del equipo que conducirá Leonardo Madelón.

El ofrecimiento realizado demuestra la importancia que Unión le otorga a la permanencia del delantero. No obstante, las conversaciones continúan abiertas y será necesario esperar una respuesta favorable para avanzar hacia la firma del nuevo vínculo.

Por ahora, Unión ya puso sobre la mesa una propuesta económica fuerte, con dos años de contrato y premios por goles, rendimiento y objetivos. La pelota quedó del lado de Tarragona, quien tendrá la última palabra para definir si continúa vistiendo la camiseta rojiblanca. Hay optimismo desde Unión en que se pueda dar su continuidad.