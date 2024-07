Rivero empieza a ganarse un lugar en este Unión protagonista

El exjugador de Boca expresó que "el Kily nos habla mucho a los más chicos, por derecha me siento mejor, controlando e ir para adelante. Siempre me adapto porque quiero jugar".

Más adelante reconoció que "me sentí mucho mejor y siempre quiero agarrar la pelota, cuando caigo en el piso en esa jugada del primer tiempo, me patearon la cara y me cortan arriba".

LEER MÁS: Mauro Pittón resaltó la entrega de Unión en Avellaneda

Rivero admitió que "siempre jugué de delantero, como enganche o por delante, en el primer tiempo atacamos muchas veces que ellos, fui de enganche porque de chico lo hice en inferiores".

Antes de subirse al colectivo soslayó que "por los dos lados puedo jugar, también como enganche, me pusieron cuatro puntos en el primer tiempo por esa patada, pero son cosas del fútbol".