Unión sigue la pulseada: Alavés hizo otra oferta por Zenón y espera la respuesta de Boca

Unión tiene el 20% del pase y sigue de cerca las negociaciones entre Alavés de España y Boca por el volante Kevin Zenón

El mercado volvió a poner a Kevin Zenón en el centro de la escena, ya que Alavés de España insistió con una propuesta más para llevársel y reactivar una negociación que parecía enfriarse tras el primer “no” de Boca . Algo que tiene muy pendiente a Unión , que tiene el 20% del pase.

Unión, atento: Alavés le puso precio final a Zenón

El club español entendió el mensaje y regresó con números fuertes. La nueva ingeniería mantiene el préstamo por 18 meses, con un cargo de un millón de dólares, más una opción de compra de siete millones por la totalidad del pase. Un gesto claro de que el interés es real y sostenido.

En la Ribera, sin embargo, la vara sigue alta. Hasta ahora, Boca desestimó todas las ofertas inferiores a los 10 millones de dólares por el 80% de la ficha que controla. Cuando hubo una de Grecia de 7.000.000 de dólares, buscó no compartir con Unión y ahí se derrumbó todo.

Kevin Zenón Unión sigue las negociones entre Boca y Alavés por Zenón.

Unión monitorea una operación que puede tener impacto directo en sus arcas. El Tate conserva derechos sobre Zenón y sabe que cualquier resolución tendrá consecuencias, especialmente en un contexto donde Boca históricamente evita ceder terreno en la distribución de beneficios.

Alavés empuja, Boca resiste y Unión aguarda. La historia está lejos de cerrarse y el futuro de Zenón se escribe entre ofertas que crecen, posturas firmes y una ciudad que observa, expectante, cómo una negociación europea puede volver a sacudir el mercado argentino.