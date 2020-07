¿Se cae lo de Unión? Estudiantes quiere a Federico Milo

Por ahora es mucho ruido y pocas nueces. En Unión se dio un paso importante con la confirmación de Juan Manuel Azconzábal como nuevo técnico y ahora se dio paso al rearmado del próximo plantel, que tuvo muchas bajas y solo una alta: Daniel Jarito Juárez. Después también hay que anotar a los que deben regresar de sus préstamos en otros clubes, pero quizás no todos se queden. Precisamente eso es algo que se analiza en la actualidad. Pero también hay incertidumbre respecto de lo que pasará con Federico Milo, que supuestamente era uno de los jugadores a retener. Por las dudas, Estudiantes lo tendría en la mira.

Se pensaba que debía regresar a Arsenal, pero la realidad es que el 30 de julio quedó libre y con el pase en su poder. Algo que facilita las negociaciones, pero así y todo, no existió por ahora una oferta formal de renovación. Incluso el propio lateral reconoció su malestar y que estaba abierto a otras propuestas. Hoy ya no suena tan firma la posibilidad de seguir en Santa Fe, pero no hay que darlo por caído.

Federico Milo.jpg Federico Milo estaría entre las prioridades de Estudiantes, alejándose un poco más de Unión. Prensa Unión

Tal como se lo esperaba, habría interesados en contar con sus servicios. Uno de ellos es Estudiantes, que lo tendría como prioridad. Medios de La Plata exponen que es un puesto que precisa fortalecer el DT Leandro Desábato tras las importantes salidas, ya sea por temas económicos o depuración. Es así como existirían varios contactos con su representación, aunque sin ir a fondo del todo por el momento, porque se especulará lo más posible.

La economía en los clubes no está para tirar manteca al techo y por eso la idea es ver cómo evitar gastos. Federico Milo, de 28 años (10 de enero de 1992), disputó 22 partidos y no marcó goles en Unión. Llegó como una alternativa a Claudio Corvalán en el lateral izquierdo y Leonardo Madelón en varias ocasiones lo probó de volante por ese sector e incluso como carrilero en línea de cinco.

Fue de mayor a menor en su rendimiento y quizás en el final cayó en la irregularidad al igual que el resto, por eso no terminó convenciendo a los hinchas del todo. Mostró cosas interesantes y eso lo puso en el ojo de otras instituciones. En este caso Estudiantes, que busca reforzar el plantel. Habrá que ver si esto avanza, pero claramente la posibilidad de seguir en Unión pierde fuerza. ¿Será así?