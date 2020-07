Milo: "Molesta que todavía no se hayan comunicado conmigo"

El plantel de Unión sufrirá una profunda renovación en este receso, ya que a 10 jugadores se les terminó el contrato, a siete de los cuales se les comunicó que no continuarán, mientras que con otros tres, donde se encuentra Federico Milo, se intentará llegar a un nuevo acuerdo.

Justamente Milo habló con Radio Sol (FM 91.5), donde se refirió a cómo vive este momento de incertidumbre en cuanto a la reanudación del fútbol y también reveló qué será de su futuro, ya que es uno de los jugadores a los cuales se les terminó el contrato. En el arranque, manifestó: "Hice la mitad de la mudanza, no me dijeron más nada. Hablé con mi representante y me dijo que se comunicaron con él, le dijeron que no iban a hacer uso de la opción de compra con motivo de la pandemia, le dijeron que se iban a volver a comunicar para ver si hacían una extensión de contrato, por un año más, pero no tuve más respuestas".

Luego, a Milo se le preguntó si su intención es continuar en Unión debido a que es uno de los tres jugadores que estaría en los planes de Juan Manuel Azconzábal y dijo: "Sería ideal, ya que no tengo nada concreto. Hay posibilidades de otros lugares pero la idea es quedarme en Unión. Pero decidieron no hacer uso de la opción de compra, entonces esperé para ver qué se proponía pero no se comunicaron más. Mi idea es cerrar el nuevo vínculo lo más rápido posible".

Y Milo, uno de los jugadores más regulares de Unión en la segunda parte de la temporada, agregó: "Conmigo no se comunicaron, molesta un poquito porque estuve en el club y no me terminan de definir nada. Pero sé lo que habló mi representante con los dirigentes de Unión, pero no creí que me iban a tener hasta lo último y no recibir ninguna otra respuesta. Ahora volví a Buenos Aires, esperaba un llamado, me vine pensando en mi familia y llegar a mi casa, lo que pase después lo veremos con mi representante. Regresando a mi casa me pararon dos veces pero no me dijeron nada, estoy en mi casa ahora haciendo la cuarentena".

Federico Milo.jpg Prensa Unión

En cuanto al balance que hace de su paso por Unión, Milo manifestó: "Es positivo a pesar de los primeros seis meses donde no tuve mucha continuidad. En enero arranqué de la mejor manera porque me sentía muy bien, pude tener más continuidad. Leo me dio la posibilidad de ser titular ante Argentinos, en el primer partido del año. Tuve la confianza del entrenador y de mis compañeros, traté de dar lo mejor de mí y hacerlo de la mejor manera".

"Me fui tranquilo, siempre traté de hacer lo mejor, creo que a la mayoría de las cosas las hice de la mejor manera. Ahora todo depende del entrenador, supuestamente por lo que leí soy uno de los jugadores que van a tener en cuenta, por eso no entiendo por qué no se comunicaron todavía conmigo", contó Milo sobre la chance de continuar en Unión.

Se lo llevó al partido ante Dock Sud por la Copa Argentina, donde cometió el error que terminó en el gol del rival y Milo dijo: "Me bajoneó bastante ya que no es algo que uno quiera, pero son cosas que pasan. Fue feo porque fue un partido de copa, donde perdés y quedás afuera. La idea era hacer lo mejor para pasar de fase pero no se pudo".

En la parte final, sobre cómo analiza que será el mercado de pases, dijo: "Será lento, llevará su tiempo, todavía no se sabe cuándo volverá el fútbol. Por eso decidí volver a Buenos Aires para estar cerca de mi familia, como no se comunicaron conmigo, estaba medio bajoneado. Ahora quedé con el pase en mi poder. No le pongo plazos a Unión pero si sale otra oferta y no se comunican conmigo daré por sentado que estará cerrado el tema".