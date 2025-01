Se reflotó el interés de Estudiantes y Talleres por Pardo y Unión se preocupa

El viernes cierra el mercado de pases en la Liga Profesional y Unión sigue en la búsqueda de un delantero, tras caerse lo del extremo uruguayo Alexander Machado, que ya fue presentado el sábado como jugador de Peñarol. Esto siempre y cuando no se vaya nadie y otra vez aparecen rumores sobre Franco Pardo .

En este sentido, Cristian González le puso un ultimátum a la dirigencia sobre las partidas, donde estipuló un tiempo para ventas o préstamos, que ya expiró y ahora no quiere saber nada con que se vaya alguien de la base principal. Por caso, el zaguero es pieza clave. El tema acá es que tiene una cláusula de salida.

Unión, preocupado otros sondeos por Pardo

Si bien el presidente Luis Spahn no confirmó el monto, dijo que supera "por 10" la inversión que se hizo en su momento para comprar el 50% del pase. Es así como en las últimas horas se informa en La Plata que se reflotó el interés de Estudiantes por Franco Pardo. No es algo nuevo, ya que sonó hace algunas semanas, pero sin fuerza. Ahora sería diferente, ya que Eduardo Domínguez todavía no tiene completa la zaga para el exigente calendario.

Pero no sería el único, ya que en Córdoba dan cuenta que Talleres también lo tendría en la mira. La coincidencia es que ambos estarían analizando sacarlo mediante la cláusula, ya que Unión no contemplará otra cosa.

image.png Kily no quiere saber nada con que Pardo se vaya de Unión, pero...

Ya se sabe, el Pincha tiene el respaldo de un fuerte inversor y la T del Grupo Pachuca, por lo que dinero no falta. En caso que sea algo formal, el Tate no podría hacer demasiado para retenerlo y tendría que salir a buscarle un reemplazo con poco margen. Un tema que será tema de la agenda a pocos días que termine el mercado.