Sebastián Assis: "Uno quiere que nadie se vaya"

Cuando Unión armó el equipo para competir en el primer semestre, Leonardo Madelón intentó nutrirse con volantes que puedan pelear un lugar y lleguen a Santa Fe para explotar con la casaca roja y blanca.

Sebastián Assis cruzaba el charco siendo uno de los mejores mediocampistas del fútbol uruguayo, aunque sabía que aterrizaba en una competencia totalmente distinta.

El Charrúa charló por LT10 y en el inicio graficó como es su realidad, ante la pandemia de coronavirus que no cede terreno en Argentina. “Para mí fue un impacto importante, me quedé solo en Santa Fe. Pienso que todos están en la misma, tuve a Javier Cabrera que está viviendo en el mismo edificio, pasé con él y su familia la cuarentena. Iba a su casa porque tenía balcón y yo no, entrenábamos ahí”, apuntó.

LEER MÁS: Unión le regaló otro emotivo video a sus hinchas

Debió ganarse un lugar, ser paciente y con el correr de los partidos Assis se ganó un lugar en el equipo titular. Respecto a aquella adaptación apuntó que "en lo personal sé que llegué fuera de ritmo y me costó. El fútbol argentino es dinámico, no te dan tiempo de nada. Llegué la segunda semana de pretemporada y eso es complicado, después agarré ritmo y en lo personal quedé contento porque terminé jugando”.

Sebastián Assis.jpg Sebastián Assis transitó toda la cuarentena en Santa Fe. Prensa Unión

En otro tramo de la charla, cuando debió trazar un parangón con el fútbol uruguayo, el volante tatengue afirmó que "en Uruguay hay un poco más de tiempo para pensar o dar un pase, acá hay que mirar antes de recibir la pelota. Los partidos te dan esa confianza, cuando tenes que demostrar para ganarte el puesto jugás más seguro”.

LEER MÁS: Se fue Oscar Cachín Blanco, técnico de Unión en el ascenso

Al igual que el resto de sus compañeros, Assis se mostró sorprendido, más allá de los resultados, por la salida de Leonardo Madelón. Al respecto disparó: "Nadie lo esperaba, veníamos de pasar en la Copa y después no se dieron resultados acá. Fue muy raro, me sorprendió, estábamos entrenando y después se despidió. Al principio cuando se manejaban nombres que lo iban a reemplazar a Madelón seguí el tema, pero después me enfoqué en entrenar. Sé que están apuntando a un nombre particular”.

En el tramo final también se mostró realmente sorprendido por tantos movimientos que comenzaron a producirse en el plantel, sin un DT oficial y con varios contratos que no se renovarán después del 30 de junio: "Yo me llevo bien con todos y uno quiere que todos tengan laburo, que nadie se vaya. Algunos casos me sorprendieron, pero me lo guardo para mí. Los dirigentes saben lo que están haciendo”.