"Jugamos un correcto primer tiempo con algunas imprecisiones. En el segundo corrimos mucho, tuvieron para empatar y sobre el final tuvimos el desahogo con los cambios. La realidad es que el segundo tiempo no fue bueno, jugamos muy retrasados. Nos jugaron muy directo", arrancó diciendo Sebastián Méndez, continuando con el análisis de la victoria de Unión ante Huracán.

Luego, Sebastián Méndez destacó: "Uno cuando juega y comienza a ganar se acostumbra. Fueron dos victorias importantes y muy trabajadas para Unión. Sin terminar de jugar bien pero sí poniendo mucho de sí cada uno. Terminamos con una victoria muy ajustada pero necesaria".

MéndezUnión.jpg Carlos Ghisolfo, referente de Glorioso 89, expresó que Unión desde la llegada de Méndez no mostró mejorías. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sobre las formas en la cuales se consiguió ambas victorias, Sebastián Méndez opinó: "Obviamente que necesitamos jugar mejor, juntar 4 o 5 pases, tener más la pelota y tener ataques construidos, pero cuando no se puede hay que buscar lo otro. Cuando uno no gana hay que buscar la simpleza, partir desde cero otra vez. Después se puede buscar algo más complejo. No es el fútbol que más me gusta, pero es lo que nos toca hoy".

Cuando a Sebastián Méndez se le preguntó por la salida de Lucas Esquivel de Unión, dijo: "No hay que condenarlo por eso, porque en definitiva se está buscando su futuro. Hablé mucho con él, quiere mucho al club. Tampoco se le puede cortar la carrera a los chicos".

Y en el final, cuando se lo consultó por la búsqueda que Unión está haciendo del manager, reveló: "Al final no se llegó a un acuerdo por motivos personales, pero tenía muy buenas referencias de Mauro Cetto".