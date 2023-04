LEER MÁS: Se puso en marcha la era de Sebastián Méndez en Unión

"El plantel estuvo receptivo, obviamente golpeado porque a nadie le gusta vivir esta clase de situaciones, sucede en el fútbol, son momentos, pero hay que salir rápido, recién tuvimos el primer contacto y entrenamiento, la predisposición fue muy buena, se trabajó también. Más allá de eso entendemos que hay un problema más allá de lo futbolístico y que tiene que ver con los resultados. Pero estamos con mucha confianza para revertir esto", agregó Sebastián Méndez, el nuevo DT de Unión.

En cuanto a la composición del plantel de Unión, Sebastián Méndez afirmó: "Nosotros aspiramos que sea un proceso largo, más allá que sabemos que dependemos de los resultados. Es verdad que en el plantel hay muchos jóvenes, lejos de parecerme malo me parece sano. También está Luciano Aued, con mucha experiencia y años de carrera, será junto a Sebastián Moyano y Claudio Corvalán los que tengan que guiar al grupo, sobre todo en estos momentos que son difíciles. De este plantel se va a desprender un buen equipo, las consignas son claras, jugará quien esté mejor, se lo cuento a ustedes porque ya lo hablé con los jugadores. Sobre todo cortar con la inercia de las derrotas y empezar a ganar para sumar confianza y para descomprimir una situación que es natural cuando un equipo no consigue resultados ni funcionamiento. Hay que empezar a ganar y ser optimistas, sabemos que es difícil pero en el fútbol todo se puede con ganas, vamos a necesitar de todos, de la gente y vamos a necesitar de todo el plantel".

Méndez.jpg UNO Santa Fe

"Hay un proyecto y sobre todo cuando hay un plantel con muchos juveniles. Me llevó a venir la charla que tuve con los dirigentes, teníamos otras propuestas, entendimos con el cuerpo técnico que es una buena propuesta porque hay futuro en el plantel. También entendemos que nos urge ganar y los resultados, y en todo proceso hay un comienza y se da hoy, también hay un desarrollo que tiene que ser natural. Las goleadas y los resultados adversos no me asustan, todo lo contrario, la presión quizás sea lo que más me gusta en el fútbol. Viví muchas situaciones desde el año 94 que empecé como jugador. Son momentos que tiene los equipos, que pasan los clubes, y que hay que tomar decisiones, ser claros y entender que como en todo proceso malo hay que cortar con esto y empezar con la senda de los buenos resultados. Hay poco tiempo para trabajar, no me gustan las excusas y no las voy a poner nunca, siempre el responsable voy ser yo, como mensaje hacia la gente es pedirle que apoyen, que vamos a necesitar de todos para salir de este momento", agregó Sebastián Méndez en la conferenica de prensa de presentación en Unión.

Y Sebastián Méndez dijo: "Lo ideal es arrancar en una pretemporada, y más que fue pre y post Mundial, pero es lo que nos tocó a nosotros. Habiendo muchos chicos hay que trabajar en lo mental, ya que no están acostumbrados, y son los menos responsables. Por eso digo que me haré responsable de todo. Entiendo que cuando un equipo viene de derrotas consecutivas y dolorosas lo primero que empieza a flaquear es la mente, nosotros venimos con una energía nueva, y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien y salir de este momento. Por eso digo que vamos a necesitar de todos, que el domingo la gente acompañe al equipo. Nosotros tenemos que demostrar esas ganas como equipo, en el fútbol se gana, se pierde y se empata pero tenemos que demostrar que tenemos la intención de ganar el partido y que tenemos que hacer todo para intentar ganarlo. Luego del partido ante Tigre se viene una seguidilla importante, con rivales que son directos, pero vamos a tener semanas más largas donde vamos a tener más tiempo para trabajar".

LEER MÁS: Méndez deberá ser psicólogo, bombero y además entrenador

"Le pedí al presidente asumir cuanto antes cuando la negociación se cerró. Porque entiendo que cuando pasan estas cosas hay que agarrar rápido, por eso hablo de responsabilidades y tratar de ganar el domingo ante un rival de jerarquía, y ese será el comienzo y nuestro debut", agregó el nuevo entrenador de Unión.

Más adelante, Sebastián Méndez le envió un mensaje al hincha de Unión, y destacó: "A la gente para dejarla conforme y contenta hay que dar todo adentro de la cancha, y eso vamos a intentar. Lo ideal es que la gente venga con la ilusión y que intentemos que esa ilusión se transforme en una realidad, sabemos que jugar con la gente en una situación adversa es complicado y sobre todo cuando tenés un plantel joven. Si el equipo deja todo no hay muchos misterios en el fútbol y la gente se irá conforme. Nosotros trabajamos de la forma más honesta, no hay misterios ni tiene que haberlos. Y sabemos la responsabilidad que lleva trabajar en un equipo como este. Tenemos que dar todo".

"Hay un psicólogo trabajando, cuando llego a un club pido que todos estén a disposición, los médicos, utileros, la gente que se ocupa de la cancha... En los momentos malos se sale juntos, en todos estos años no conozco otra cosa que no sea trabajo y unión, sobre todo para estos momentos malos. Cuando las cosas van bien es todo lindo y cuando van mal parece que todo es negativo. Se necesita de todos para salir de esto. Nuestra energía es renovada y cuando uno llega a un club trata de llegarle al jugador con esa confianza y que vuelvan a confiar en sus condiciones", cerró el nuevo entrenador de Unión.