"Tuve la oportunidad de ir a Mendoza, pero como fue una de las primeras provincias afectadas por la pandemia decidí quedarme en Santa Fe. Al vivir en un departamento se me complica para hacer los entrenamientos con pelota, pero la parte física la sigo trabajando con los profes". Así contó como está pasando la cuarentena el arquero de Unión, Sebastián Moyano, en un Instagram Live oficial de la Superliga. En una charla donde tocó varios temas de la actualidad, el golero también se refirió a su futuro con un "palito a los dirigentes", ya que finaliza su contrato el 30 de junio.

Al comienzo de la entrevista, el jugador que llegó para esta temporada desde Gimnasia y Esgrima (LP), reveló cómo arrancó en esta actividad: "Primero jugaba al básquet, así que recién pude ir a probarme a Godoy Cruz con 17 años. No es normal quedar a esa edad, pero estoy muy agradecido con todos los que me llevaron y con los que me ayudaron. Después, el Turco (Omar) Asad me subió a Primera en 2010, cuando conocí a grandes arqueros como Sebastián Torrico, Nelson Ibáñez y Cristian Aracena".

Sebastián Moyano.jpg El arquero mendocino Sebastián Moyano finaliza su contrato en Unión el 30 de junio y le dio a los dirigentes su deseo Prensa Unión

Pero quizás lo más fuerte lo sintió en 2013, cuando Martín Palermo como técnico lo puso en Primera: "Esa semana se me hizo eterna porque el Pato (Roberto Abbondanzieri, que era el ayudante de campo) nunca me tiró una pista; cuando vi la lista de concentrados me di cuenta que iba a jugar. La noche del debut, que encima no recibí goles, no me la voy a olvidar nunca".

Respecto a su arribo a Unión, Sebastián Moyano le llegó al corazón al hincha: "Cuando me llegó la posibilidad, ni la dudé porque el club venía de hacer buenas campañas. El primer partido fue contra Racing, que venía de ser campeón, y cuando me tocó volver, jugamos ante Colón. Es impresionante cómo se siente acá, quizás todavía no le doy la dimensión que se merece, pero es increíble".

El próximo 30 de junio finaliza su contrato y antes del parate del fútbol por la cuarentena la idea de los dirigentes era acceder a la opción de compra por el 50% del pasa en cerca de 250.000 dólares, pero crisis económica puso ahora esa meta en duda. Por las dudas, Sebastián Moyano dijo cuál es su deseo: "Mi familia y yo estamos muy contentos por todo lo que pude jugar en esta etapa y por el cariño de los hinchas. Si dependiera sólo de mí, obviamente que me gustaría quedarme. Estoy muy a gusto en la ciudad y ojalá podamos volver a vernos en una cancha".