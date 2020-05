Unión sigue en la búsqueda del nuevo técnico, pero sin apremios, ya que está expectante a lo que suceda con los dictámenes de AFA respecto a cómo será la vuelta del fútbol. Por ahora no hay certezas de cuándo será, pero sí algunas modificaciones que pueden marcar un quiebre. En este sentido, si se mantiene la quita de los descensos, se podría directamente apostar por técnico formativo como Marcelo Mosset en lugar de uno con experiencia. Pero los dirigentes se mantienen por ahora firmes en la idea de traer a alguien con trayectoria y los caminos marchan hacia Sergio Rondina. Sin embargo, en las últimas horas apareció sorpresivamente otro nombre que no se manejaba: Gustavo Coleoni.

Sapito renunció en marzo pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero y, esta semana volvió a ser noticia por sus deseos de volver. Incluso se enojó con los directivos de dicho club por no atender sus llamadas exigiendo "una respuesta inmediata". Después pudo contactarse con el directivo deportivo Alexis Ferrero, que le dijo que estaba en una lista que hizo enojar todavía más al DT. Pero lo que más llamó la atención es cuando le preguntaron de un presunto interés de Unión en diálogo con Radio Federal AM810.

Gustavo Coleoni.jpg Unión está buscando técnico y Gustavo Coleoni admitió que se dio un "tanteo". Télam

"Cuando Pepe (el presidente José Alfano) me pide la renuncia, acepté porque justo mi vieja estaba jodida de salud. Después se da esto de los descensos y lo llamo para saludarlo, ya que también habló bien de mi en los medios por el trabajo que hice. Entonces le di la posibilidad de seguir con el mismo proyecto y presupuesto. Más que nada porque se puede apostar a un trabajo a largo plazo y sin presiones, y creo que me merezco la chance para llevarlo adelante", contó Gustavo Coleoni.

Pero la cosa no quedó ahí: "Me dijo que le había dado la palabra a (Omar) De Felippe y que yo era la segunda opción. Entonces después que la gente pidió por mi y lo volví a llamar y directamente no me atendió. Me contacté con el mánager y me dijo que directamente ya estaba en una lista como tercera o cuarta opción, en algo que es una falta de respeto por todo lo que dejé en el club. Estar detrás de nombres que no conocen nada de Santiago, es por lo menos triste. Mucho más a poco de dos meses de habernos roto el alma trabajando. Entonces ahora opté por correrme del escenario".

Aunque lo que más llamó la atención para Santa Fe lo que dijo respecto si se le presentaron otras opciones para trabajar: "Con este tema soy muy cuidadoso. Me llamaron de otros clubes, pero hay dirigentes a los que no les gusta que lo digamos. Como en este caso. No me llamó Martín Zuccarelli, pero sé que mi nombre está anotado en Unión. Pero en Santa Fe mi nombre no aparece y por algo será. Es algo que ni siquiera está tibio. Por eso soy muy cuidadoso en ese sentido".

¿Fue algo concreto de Unión en busca del nuevo técnico?