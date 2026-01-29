Unión busca quedarse con su primera victoria en el Torneo Apertura ante Lanús. Con una única modificación con respecto al partido ante Platense, salió Franco Fragappane, ingresó Bruno Pittón como lateral izquierdo y quien se adelanta unos metros en el campo de juego es Mateo del Blanco.
Seguí el minuto a minuto de Unión ante Lanús en La Fortaleza
Unión visita al Granate por la segunda fecha del Torneo Apertura, luego del empate 0 a 0 ante Platense.
Por Ovación
Ya comenzó el partido
Juega Unión ante Lanús.
15' PT Unión tuvo su primera llegada al arco
Disparo de Agustín colazo que se fue lejos del arco.
19' PT Unión tuvo su segunda llegada al arco
A través de un lateral rápido de Julián Palacios, el disparo termino en las manos de losada.
23' 1T: Rafael Profini exige al arquero de Lanús
El arquero debe desviar al córner un disparo bajo desde afuera.
LOSADA SALVÓ A LANÚS DEL PRIMERO DEL TATENGUE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZH3TYJoLnE— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
24' 1T: Castillo tuvo el gol para Lanús
Tras un error defensivo Castillo se fue mano a mano con mansilla, este desvió el remate al arco.
CASTILLO SE PERDIÓ EL 1-0 PARA LANÚSEra el primero del Granate frente a Unión, pero salvó Mansilla#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AxlcCZytQL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
30' 1T: Se animó Lanús bajo los pies de Marcelino y Salvio
Marcelino condujo la pelota y cuando fascendini se le venía encima dio el pase dentro del área para Salvio, Mansilla desvió la pelota.
MARCELINO DESPARRAMÓ A TODOS Y SALVIO SE PERDIÓ EL GOL DE LANÚS#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HY2YieCZlQ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
44' 1T: roja para Valentín Fascendini
Unión se queda con 10 jugadores en cancha, tras cometer una infracción siendo último hombre.
UNIÓN SE QUEDÓ CON DIEZ: EXPULSADO FASCENDINI TRAS LA REVISIÓN EN EL VAR #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pluhQIWkCX— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
47' 1T: Gol de Lanús
Desde el sector derecho del campo de juego tiran el centro al punto penal, la pelota queda boyando y Ramiro Carrera marca el gol.
LANÚS PEGÓ PRIMERO: CARRERA ABRIÓ EL RESULTADO ANTE UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/eIfu2y7z1L— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
Termino el primer tiempo
Unión cae 1 a 0 ante Lanús.
Comenzó el segundo tiempo
La segunda mitad del partido está en marcha. Cambios: sale Bruno Pittón, entra Juan Pablo Ludueña.
8' 2T: Estuvo cerca Unión
Tiro libre que cae próximo al primer palo, Maizon Rodríguez estuvo cerca pero no llegó a conectar con la pelota que se fue por la línea de fondo.
11' 2T: Gol de Lanús
Marcelino recibió la pelota dentro del área chica y remato al palo que tenia mas cercano.
AHORA SÍ, MARCELINO: LANÚS ESTIRÓ LA VENTAJA GRACIAS A MORENO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rdxrhkEfQN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
13' 2T: Casi llega al tercero Lanús
Mansilla desvía el remate de Lanús y Maizon Rodríguez sobre la línea evita el tercer gol de Lanús.
13' 2T: Tarjeta amarilla para Sasha Marcich
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Sasha Marcich. Lanús tiene un jugador amonestado.
14' 2T: segundo cambio en Unión
Sale Agustín Colazo, entra Misael Aguirre.
19' 2T: descuenta Unión
Julián Palacios asistió a Cristian Tarragona para marcar el parcial 2 a 1 en el partido.
TARRAGOL PONE SUSPENSO EN EL SUR: DESCONTÓ UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Wyt5jqXcZT— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
22' 2T: Cambios en Lanús
Sale Rodrigo Castillo, entra Walter Bou.
Sale Sasha Marcich, entra Matías Sepúlveda.
30' 2T: Cambios en Lanús
Sale Tomás Guidara, entra Gonzalo Pérez.
Sale Eduardo Salvio, entra Bruno Cabrera
33' 2T: Unión tuvo el descuento
Cristián Tarragona vio adelantado a Nahuel Losada probó el remate pero embolsó el arquero de Lanús.
35' 2T: Cambios en Unión
Sale Lautaro Vargas, entra Emiliano Álvarez.
Sale Cristian Tarragona, entra Marcelo Estigarribia.
Sale Julián Palacios, entra Franco Fragapane.
35' 2T: Lanús tuvo el tercero
Marcelino elaboró la jugada para Cabrera pero contuvo la pelota el arquero Mansilla.
40' 2T: Tarjeta amarilla para Ramiro Carrera
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Ramiro Carrera. Lanús tiene 2 jugadores amonestados.
43' 2T: Tarjeta amarilla para un jugador de Unión
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Maizon Rodríguez.
Finalizó el partido
El resultado fue 2 a 1 a favor de Lanús.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Árbitro: Fernando Espinoza