Seguí el minuto a minuto de Unión ante Lanús en La Fortaleza

Unión visita al Granate por la segunda fecha del Torneo Apertura, luego del empate 0 a 0 ante Platense.

29 de enero 2026 · 19:14hs
Seguí el minuto a minuto de Unión ante Lanús en La Fortaleza

Prensa Unión

Unión busca quedarse con su primera victoria en el Torneo Apertura ante Lanús. Con una única modificación con respecto al partido ante Platense, salió Franco Fragappane, ingresó Bruno Pittón como lateral izquierdo y quien se adelanta unos metros en el campo de juego es Mateo del Blanco.

Ya comenzó el partido

Juega Unión ante Lanús.

15' PT Unión tuvo su primera llegada al arco

Disparo de Agustín colazo que se fue lejos del arco.

19' PT Unión tuvo su segunda llegada al arco

A través de un lateral rápido de Julián Palacios, el disparo termino en las manos de losada.

23' 1T: Rafael Profini exige al arquero de Lanús

El arquero debe desviar al córner un disparo bajo desde afuera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017003646383186099?s=20&partner=&hide_thread=false
24' 1T: Castillo tuvo el gol para Lanús

Tras un error defensivo Castillo se fue mano a mano con mansilla, este desvió el remate al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017004799661637795?s=20&partner=&hide_thread=false
30' 1T: Se animó Lanús bajo los pies de Marcelino y Salvio

Marcelino condujo la pelota y cuando fascendini se le venía encima dio el pase dentro del área para Salvio, Mansilla desvió la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017006433951179045?s=20&partner=&hide_thread=false
44' 1T: roja para Valentín Fascendini

Unión se queda con 10 jugadores en cancha, tras cometer una infracción siendo último hombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017010190122422471?s=20&partner=&hide_thread=false
47' 1T: Gol de Lanús

Desde el sector derecho del campo de juego tiran el centro al punto penal, la pelota queda boyando y Ramiro Carrera marca el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017011085375569972?s=20&partner=&hide_thread=false
Termino el primer tiempo

Unión cae 1 a 0 ante Lanús.

Comenzó el segundo tiempo

La segunda mitad del partido está en marcha. Cambios: sale Bruno Pittón, entra Juan Pablo Ludueña.

8' 2T: Estuvo cerca Unión

Tiro libre que cae próximo al primer palo, Maizon Rodríguez estuvo cerca pero no llegó a conectar con la pelota que se fue por la línea de fondo.

11' 2T: Gol de Lanús

Marcelino recibió la pelota dentro del área chica y remato al palo que tenia mas cercano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017018720736911520?s=20&partner=&hide_thread=false
13' 2T: Casi llega al tercero Lanús

Mansilla desvía el remate de Lanús y Maizon Rodríguez sobre la línea evita el tercer gol de Lanús.

13' 2T: Tarjeta amarilla para Sasha Marcich

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Sasha Marcich. Lanús tiene un jugador amonestado.

14' 2T: segundo cambio en Unión

Sale Agustín Colazo, entra Misael Aguirre.

19' 2T: descuenta Unión

Julián Palacios asistió a Cristian Tarragona para marcar el parcial 2 a 1 en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017021134047256658?s=20&partner=&hide_thread=false
22' 2T: Cambios en Lanús

Sale Rodrigo Castillo, entra Walter Bou.

Sale Sasha Marcich, entra Matías Sepúlveda.

30' 2T: Cambios en Lanús

Sale Tomás Guidara, entra Gonzalo Pérez.

Sale Eduardo Salvio, entra Bruno Cabrera

33' 2T: Unión tuvo el descuento

Cristián Tarragona vio adelantado a Nahuel Losada probó el remate pero embolsó el arquero de Lanús.

35' 2T: Cambios en Unión

Sale Lautaro Vargas, entra Emiliano Álvarez.

Sale Cristian Tarragona, entra Marcelo Estigarribia.

Sale Julián Palacios, entra Franco Fragapane.

35' 2T: Lanús tuvo el tercero

Marcelino elaboró la jugada para Cabrera pero contuvo la pelota el arquero Mansilla.

40' 2T: Tarjeta amarilla para Ramiro Carrera

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Ramiro Carrera. Lanús tiene 2 jugadores amonestados.

43' 2T: Tarjeta amarilla para un jugador de Unión

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Maizon Rodríguez.

Finalizó el partido

El resultado fue 2 a 1 a favor de Lanús.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Fernando Espinoza

Unión Lanús La Fortaleza Tatengue Torneo Apertura
