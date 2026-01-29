Unión busca dar el golpe en La Fortaleza ante un poderoso Lanús

Unión visitará a Lanús este jueves a las 19.15 por la segunda fecha del Apertura. Leo Madelón metería mano en el equipo tras el empate del debut.

Unión afrontará una prueba exigente este jueves cuando visite a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Leonardo Madelón intentará mejorar la imagen que dejó en el estreno y sumar en una cancha siempre complicada.

El empate sin goles ante Platense en Santa Fe no conformó desde lo futbolístico. Si bien el equipo mostró orden en algunos pasajes, le faltó profundidad y peso ofensivo , aspectos que el cuerpo técnico trabajó en la semana con la intención de dar un paso adelante.

Madelón sabe que enfrente tendrá un rival que llega entonado y con confianza, por lo que la concentración y la solidez defensiva serán claves para sostener el partido.

La variante que prepara Madelón

Pensando en este compromiso, el DT rojiblanco introduciría una modificación en la formación titular. Bruno Pittón ingresaría en lugar de Franco Fragapane, lo que provocará un reacomodamiento táctico: Mateo Del Blanco se adelantaría unos metros para ocupar un rol más ofensivo por el sector izquierdo.

Bruno Pittón.jpg Bruno Pittón será la gran apuesta de Leo Madelón en Unión para el choque ante Lanús en La Fortaleza. Prensa Unión

La idea es darle al equipo mayor recorrido y presencia por la banda, buscando profundidad y mejores conexiones con los delanteros.

En la previa del viaje también se oficializó la llegada de Lucas Menossi, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre tras quedar libre de Belgrano. Si bien todavía no está en plenitud física ni futbolística, su arribo suma una alternativa más para el mediocampo de cara a lo que viene.

Un rival que llega afilado

Lanús arrancó el torneo con una victoria de alto impacto: 3-2 ante San Lorenzo como visitante. El equipo de Mauricio Pellegrino mostró eficacia en ataque y carácter para golpear en los momentos justos. Por eso, Unión necesitará orden, intensidad y concentración máxima para traerse algo de Buenos Aires.

Con este panorama, el Tatengue se prepara para un duelo que puede marcar el pulso de su arranque de campeonato, ante un rival que asoma como una de las medidas fuertes de la zona.

El DT Mauricio Pellegrino no realizaría cambios y apostaría por los mismos 11 futbolistas que saltaron a la cancha en el Nuevo Gasómetro, que a su vez son los mismos que le ganaron por 4-1 a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

- Probables formaciones -

Lanús:Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión:Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 19.15.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Fabrizio Llobet.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

TV: TNT Sports Premium.