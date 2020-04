Spahn: "Al hincha le gustará el perfil del nuevo entrenador"

Hace 10 días, Luis Spahn comenzó a dar los primeros detalles reveladores, en diálogo con LT10, sobre quién será el entrenador que llegue para suceder a Leonardo Madelón, quien abandonó su cargo tras el último partido de la Superliga, donde el conjunto tatengue perdió ante Vélez por 3-0, en el 15 de Abril.

De esta forma, se supo que el entrenador apuntado es de un perfil futbolístico diferente al del Francés, ya que como adelantó el máximo dirigente rojiblanco se buscará a un conductor que llegue con una propuesta futbolística más generosa, y se atrevió a mencionar el hecho de jugar con tres puntas o con un enganche y dos delanteros.

Entonces UNO Santa Fe adelantó que el principal apuntado para convertirse en el nuevo DT rojiblanco es Sergio Rondina, actual conductor de Arsenal de Sarandí, a quien se le vence el contrato el próximo 30 de junio, otro de los detalles reveladores que admitió el mismo Spahn.

Luego, Huevo y su representante Alex Rodríguez se encargaron por algunos medios santafesinos de admitir el contacto y las ganas de desembarcar en el Tate, más allá que mencionaron que también escucharían a los dirigentes de Arsenal, más allá que por lo que se pudo averiguar la decisión sería la de marcharse de dicha institución.

Pero también hay otros entrenadores en dichas condiciones que también gustan y mucho a los dirigentes, más allá que algunos parecen muy difíciles de convencer con Alexander Medina (Talleres), Luis Zubeldía (Lanús) y Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán).

En una segunda línea se encuentran otros entrenadores a los cuales no se descartar y comenzarán a ganar fuerza en caso que no se puedan concretar la llegada de los anteriores, como son Néstor Gorosito, Pedro Troglio, Claudio Gugnali, Omar De Felippe y Guillermo Ángel Hoyos.

En contacto con LT9, Spahn dio más detalles sobre como marcha la búsqueda del DT, y contó: "El perfil que buscamos es para engarzar una continuidad con Madelón. No podemos buscar a un técnico como si vamos a jugar con el Barcelona. Tenemos un perfil de plantel y un perfil de técnico. Si uno tiene un funcionamiento D, podrá correrse un poco a la derecha y ser C, o a la E, no puede ir a la Z de golpe o a la A. Tenemos un funcionamiento y vamos a tratar de engarzar esto y ver. Esto nos dio grandes posibilidades de que los técnicos candidatos, hagan evaluación de los planteles de primera y de reserva, y nos den su juicio".

Sergio Rondina.jpg Sergio Rondina, el entrenador que pretende Luis Spahn para suceder a Leonardo Madelón en Unión.

Para luego, revelar: "Tenemos tres opciones de primer índole. Creo que el unionista necesita saber que hemos tomado buenas determinaciones y que nos equivocamos y no tuvimos buenos resultados en este proceso de estos últimos años. Lo de Marini no dio los frutos esperados, no lo dio con Sava. Con otros tuvimos ciclos muy exitosos como fue con Kudelka y Madelón. Yo creo que al grueso del hincha le va a gustar el nuevo entrenador, creo que va a estar con expectativas".

Para cerrar de la siguiente manera: "Hay de todo, algunos proponen que tomemos gente del club, por más que no haya dirigido, porque la pertenencia es más importante. Yo no creo que sea así, en el fútbol hay cien personas y cien opiniones, hay mil personas y mil opiniones. Creo que vamos a estar en el lineamiento general a alguien que tenga algún recorrido, que sea muy trabajador en función del grupo, que tenga un grado de comunicación importante, que considere a las inferiores".