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Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Las negociaciones avanzan de manera positiva y, tanto la dirigencia como el entrenador, tienen la intención de renovar el contrato en Unión

Ovación

Por Ovación

29 de mayo 2026 · 14:52hs
Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Prensa Copa Argentina

Mientras el plantel disfruta de unos días de descanso tras el cierre del semestre, en Unión hay una gestión que concentra gran parte de la atención dirigencial: asegurar la continuidad de Leonardo Madelón. El DT también está de licencia y dejó las conversaciones en manos de su representación.

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El escenario, a diferencia de otras negociaciones complejas del pasado, aparece hoy bastante claro. Tanto el club como el propio Madelón tienen la intención de continuar. Esa coincidencia de objetivos es el principal motor para que las charlas avancen en una dirección positiva.

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Sin embargo, no todo pasa por los números. Si bien todavía quedan algunos puntos en el contrato por resolver, en Unión entienden que las diferencias económicas no deberían transformarse en un obstáculo determinante para llegar a un entendimiento. Lo que verdaderamente ocupa el centro de la escena es el proyecto deportivo.

Leonardo Madelón
Todo encaminado para que Madelón siga en Unión.

Todo encaminado para que Madelón siga en Unión.

Camino abierto para la continuidad de Madelón

Madelón pretende conocer cuáles serán las herramientas con las que contará para afrontar la segunda parte de la temporada. La conformación del plantel, los refuerzos que puedan llegar y la planificación a mediano plazo aparecen como aspectos fundamentales dentro de la negociación. Desea buscar objetivos más ambiciosos.

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En ese sentido, las partes saben que varias decisiones deben comenzar a tomarse ahora, más allá de que una eventual renovación tenga impacto pensando también en el futuro. La posible salida de algunos futbolistas importantes recién se proyecta para diciembre, pero el diseño de ese escenario empieza a construirse desde este mercado.

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Por eso, las conversaciones avanzan en varios frentes al mismo tiempo. No se trata únicamente de firmar un contrato, sino de consensuar una idea de trabajo para los próximos meses. En las últimas horas se habrían producido avances concretos que alimentan el optimismo. Por el momento no hay nada cerrado, pero todo indica que los caminos conducen a un mismo destino: Leonardo Madelón seguiría siendo el entrenador de Unión y renovaría su vínculo, al menos, por una temporada más.

Unión Leonardo Madelón contrato
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