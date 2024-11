Spahn: "Estamos trabajando para que el Kily se quede"

Sphan y la renovación del DT y del plantel

"Estamos trabajando para que se quede, el primer elemento es que hay que hacer una mejora económica muy importante porque esto es como las modelos, hoy cotiza, por el gran trabajo que hizo acá. Por su manera de conducir y de motivar, pero además porque hay una escasez de entrenadores. No es que uno tiene 30 alternativas atrás, por eso vamos a trabajar y vamos a hacer un esfuerzo. Eso nos lleva a veces a estar endeudados, nos lleva a que no se pueda llevar como una empresa sino se mezcla en los presupuestos la pasión, se mezclan las ilusiones se mezclan números que no tienen todo el sustento para encarar una temporada", reveló sobre la continuidad del Kily.