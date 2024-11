El presidente de Unión Luis Spahn habló luego de lo que dijo el Kily

En diálogo con Radio Gol 96.7 Spahn habló sobre las palabras de Cristian González, como así también realizó un balance de lo futbolístico y de lo que viene para el próximo año.

La palabra de Spahn sobre los dichos del Kily

"Por cuestiones de salud no escucho la conferencia de nuestro técnico. Entiendo que el DT tiene un montón de presiones y cuando alguien vive con todas sus virtudes porque Cristian, no podemos negarle el corazón que tiene, la solidaridad que tiene, la lealtad que tiene pero también tiene, no una fragilidad, sino una sensibilidad muy alta", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Y a veces después de un resultado negativo siente que falta todo y emocionalmente tal vez no es lo mejor que hable un rato después de un resultado. Y cuando está bien, elogia todo su trabajo, elogia a los jugadores y nosotros no tenemos por qué recibir ninguna mención. Pero sabemos que no está, digamos, en el mejor momento para hacer un análisis frío".

"Por ahí se quejó de que el club no va a evolucionar y yo creo que todos los unionistas saben que el club evolucionó en una forma notable en esta última década en infraestructura, en deporte, en educación y en participación social. Y pensar que va a ser movilizado por un técnico no es la situación más normal, pero nosotros tenemos la predisposición, los dirigentes, a tragarnos todos los sapos y a hacer lo mejor por Unión", razonó Spahn.

En otro tramo de la charla, el presidente aseguró: "Hemos tenido técnicos con mucho carácter como Kudelka, como Madelón, que volvieron al club en dos oportunidades lo que indica que se sienten respaldados. Los técnicos se sienten cómodos en nuestra institución se sienten respetado y que sobre todo no se va a extinguir el vínculo tal vez por una pequeña seguilla de malos resultados. Ni menos por una puja de quién la tiene más grande si el presidente o el técnico siempre nos vamos a alinear para que ellos estén de una forma más cómoda y que esto no sea, digamos, una lesión para los intereses del club".

A la hora de confirmar la reunión que tuvo con el Kily contó: "Estuvo en mi oficina antes de las 16 y se fue después de las 17 totalmente tranquilo. Tal vez iba con una sensación de que se podía ligar un chirlo, pero bueno, acá es dar vuelta la página y pensar en el próximo partido. Y en el buen momento que estamos pasando y en nuestras limitaciones, ya que vemos equipos que tienen presupuestos de plantel profesional dos, tres y cuatro veces más grandes y no logran el objetivo. Después el periodismo habla de la falta de jerarquía, la jerarquía entonces lo tomamos como una muletilla, pero evidentemente vamos a tratar de tener el mejor refuerzo posible".