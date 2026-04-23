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Unión tiene al día al fútbol y acomoda otras áreas, pero será vital vender en junio

Tras el atraso, el fútbol profesional y el cuerpo técnico están al día, y la dirigencia de Unión avanza con otras áreas en un año complejo

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 17:04hs
Unión tiene al día al fútbol y acomoda otras áreas, pero será vital vender en junio

UNO Santa Fe | José Busiemi

Después de un tiempo marcado por la incertidumbre económica, en Unión ya hay señales de normalización. Con el correr de las semanas, la dirigencia logró ponerse al día con compromisos urgentes y estabilizar una estructura que venía golpeada, más allá de que Luis Spahn lo relativizó.

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El primer paso fue saldar la deuda con el plantel profesional, que llegó a acumular hasta dos meses de atraso. La semana pasada se completaron los pagos y la misma línea se siguió con el cuerpo técnico, además de empleados de las inferiores y al funcionamiento diario del club.

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Unión trata de acomodar otras áreas y piensa en una venta en el próximo mercado

Sin embargo, el reordenamiento no está completo. Uno de los focos pendientes es el básquet, que logró mantener la categoría en la Liga Nacional, pero arrastra compromisos económicos con los jugadores y su futuro no está asegurado: incluso se analiza la posibilidad de poner en venta la plaza. Se maneja con una subcomisión, pero la dirigencia principal tiene injerencia también.

sede Union

En ese contexto, la conducción rojiblanca trabaja para ir regularizando los pagos de manera progresiva, consciente de que aún queda camino por recorrer. A la par, aparece una necesidad concreta hacia adelante: generar ingresos en el próximo mercado de pases. Esto sumado a que no cobra de Racing lo correspondiente de la venta de Juan Nardoni, que lo que generó un fuerte dolor de cabeza.

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La posible transferencia de uno o dos futbolistas surge como una herramienta clave para oxigenar las finanzas y darle mayor previsibilidad a una economía que viene resentida por la falta de recursos. Mientras tanto, Unión intenta dejar atrás meses complejos y sostener un equilibrio que todavía está en construcción.

Unión deuda Liga Nacional
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