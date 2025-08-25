Uno Santa Fe | Ovación | River

River, con un muleto ante Lanús pensando en Unión

River visitará a Lanús, desde las 21.15, por la sexta fecha del Clausura. Marcelo Gallardo guarda piezas, con la mira en Unión por Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 07:19hs
River, con un muleto ante Lanús pensando en Unión

Lanús y River chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Marcelo Gallardo guardará piezas pensando en Unión, por Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el “Millonario” clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el “Granate” hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Lanús vs. River

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

River Lanús Unión
