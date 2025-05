Spahn, sobre la crisis deportiva de Unión: "Kily González nos condenó"

A solo tres días de las elecciones en Unión , el presidente Luis Spahn reapareció públicamente y no esquivó los temas más sensibles del momento.

En una entrevista cargada de autocrítica y declaraciones contundentes, de la cual se hace eco Doble Amarilla, el mandatario rojiblanco se refirió tanto a la delicada situación deportiva del club como al conflictivo final del ciclo de Cristian González como entrenador del primer equipo.

“Me hago responsable y si me toca tener el castigo del mal momento deportivo, lo sufriré”, sentenció Spahn, en una frase que resume el tono general de la entrevista. El presidente reconoció errores de gestión y decisiones que no dieron los frutos esperados, aunque aseguró que se actuó en sintonía con los deseos del hincha. “En octubre, noviembre y diciembre interpretamos los intereses del asociado: querían la renovación de Cristian González y querían refuerzos”, explicó.

Spahn y el mercado de pases de Unión

Uno de los puntos más álgidos de su declaración tuvo que ver con el frustrado mercado de pases del último verano, que habría marcado un quiebre en la relación con el técnico. “Si bien el mercado de pases anterior estaba desdibujado por distintos motivos, el caso de no traer a Fragapane lo llevó a Cristian a decir ‘no quiero nada’. Nos condenó”, reveló, dejando entrever que esa negativa fue el inicio del final para el ciclo del ex Rosario Central.

Lejos de ser tibio, Spahn también fue muy crítico con el perfil del ‘Kily’, especialmente a la hora de asumir responsabilidades. “Kily es un gran motivador, pero siempre supo caer bien parado y volcar responsabilidades a terceros”, lanzó sin rodeos. Y añadió: “Nos llevó a una situación que, relatada fríamente, parecería más injusta en favor nuestra de lo que corresponde”.