Spahn, por UNO 106.3: "Todos en Unión soñamos con una estrella y alcanzar un logro"

Mano a mano con el presidente de Unión

Pero luego, Luis Spahn charló en exclusiva con el programa La Segunda por UNO 106.3, donde contó a corazón abierto todo lo que afronta. No solo en lo deportivo, sino también en todo se contexto. ¡IMPERDIBLE!

El presidente de Unión charló con UNO 106.3.

"Lo que manifesté respecto a la defensa de mis compañeros de directiva era cuando la gente los insultaba. Dije en algunos medios que me correspondían a mí, porque estoy orgulloso de la comisión que me acompaña y que se que se responsabiliza de las distintas facetas del club, como sea las obras, la escuela, el fútbol femenino, el básquet, el vóley y demás actividades. Entonces, cuando insultaban a todos, yo decía que eran para mí por ser quien tomaba las decisiones en el fútbol, acompañado por cuatro o cinco directivos con quienes se consulta y se busca tomar la determinación final", comenzó diciendo.

Asimismo, explicó el motivo de por qué no se sumó un mánager: "Nunca permitimos traer un secretario técnico. Es más, con la personalidad de Cristian (González) no era tan viable tenerlo. Es casi una dificultad, así que es una promesa que no podíamos hacer, porque hubiera ido en contrasentido a su personalidad. Él ya lo que había hablado con el cuerpo técnico. Fue así que resolvimos Tomás Costa y con las personas que están detrás de él, las incorporaciones".

Sobre la tan comentada deuda personal con el club, Spahn insistió: "Son temas archivados en la memoria del club y ya se explicó debidamente. Yo di la información y está todo en la contabilidad en club, en balances aprobados y en la documentación. La misma justicia lo ratifica. Que haya una salvedad de que yo llegué para hacer aporte económico, porque el club estaba en una situación siniestra, puede ser. El estatuto del club prevé que eso se ponga para que no se haga nada escondidas. Era de conocimiento popular absoluto, no solo de los unionistas. Lo sabían los primos, los app futboleros y la gente que no participa en el fútbol. Todo saben que fui a rescatar al club".

Luis Spahn.jpg Prensa Unión.

"En el fútbol si los resultados son los que condicionan la moral, estamos equivocadísimos. Es como que vivimos adentro de un repollo y no te entendemos como el fútbol. Los resultados no condicionan. Hemos recibido jugadores con muchísima alegría de parte de la parcialidad de los socios que no rindieron y tuvimos otro que sí. Entonces, los que no rinden ¿son un fraude económico? Hay que ser bastante bastante malicioso para querer emparejar los resultados de los jugadores con la calidad moral de la contratación. Me parece que que es una bajeza", acotó sobre refuerzos que no anduvieron.

Spahn, sobre las críticas

"Los socios tienen derecho a explayarse y dar su opinión. Resulta que el año pasado «con sopa» clasificamos a la Sudamericana y ahora tenemos faisán y vacío a la parrilla y no se dan los resultados. Los que quieran disfrutar de un club de fútbol con protagonismo un país donde hay equipos que son 10, 15, 20 veces más poderosos económicamente, entienden qué función puede cumplir y a qué se puede aspirar. Entonces, está la alegría y el orgullo de pertenecer mentalmente a nuestra institución. No hay mucho mucho más que explicar", explicó.

Luego, volvió a lo estructural: "Yo estoy orgulloso de la comisión directiva. Sé que no logramos los objetivos que todos nos planteamos, porque los sueños siempre vuelan alto y en estos 15 años de gestión revitalizamos al club. Hemos vendido más que en toda la historia de Unión. Hicimos un cambio edilicio inédito. Detallo cosas, porque mi función no son las obras. Mi función es el club y en primer lugar está el fútbol profesional, pero tampoco podemos tener un club en ruinas, con una mala administración y sin pagar los sueldos. No se funciona así adecuadamente. Todo es un un conjunto que lo hemos llevado en armonía y con resistencia a las distintas tormentas".

En el final de lo más granado de la charla con UNO 106.3, el referente rojiblanco, apostó: "Todos soñamos con una estrella y con un logro. El primer paso fue mantenernos en Primera. El segundo fue armar un equipo competitivo. El tercero, invertir 4 millones de dólares como nunca antes en la historia. Vivimos proceso de muchísimos años, con gente que supuestamente sabía fútbol y de administración y había sido que no sabían nada. Las anteriores administraciones no lograron adquirir jugadores, porque tenía una economía que no funcionaba. Nosotros logramos generar los recursos para que no depender de la televisión y la cuota social, sino inyectar anualmente tres o cuatro millones de dólares que se destinan en gran parte al fútbol y en una parte a obras y al resto del club".

Repasá la imperdible charla de Luis Spahn en UNO 106.3